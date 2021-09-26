Нуну признался, что игнорирует ограничения насчет игры головой на тренировках

Рулевой "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту признался, что игнорирует требования FA насчет игры головой на тренировках.

В преддверии этого сезона Ассоциация обязала клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги ограничить количество сильных ударов по мячу головой на тренировках — их можно делать не более 10 в неделю.



Такое решение было принято после ряда исследований, обнаруживших, что игра головой может вызывать долгосрочные последствия для здоровья, включая деменцию. Однако Нуну этим пренебрегает.



"Именно поэтому мы проводим тренировки, чтобы никто нас не видел. Я переживаю насчет этой ситуации с деменцией и последствий, которые может вызвать игра головой. Это вызывает большое беспокойство, но это часть игры".



"Я не буду лгать вам. Я не считаю, сколько наши игроки совершают касаний мяча головой. Возможно, у меня возникнут проблемы из-за этого. Но прыгать и играть головой — это часть футбола", — цитирует Нуну The Guardian.