Клопп: "Это была дикая гонка"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что "Брентфорд" заслужил набрать одно очко против его команды.

Феерическая перестрелка на "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум" в субботу завершилась со счетом 3:3. "Ливерпуль" дважды вырывался вперед, но не мог удержать преимущество.



Клопп снимает шляпу перед таким соперником, который не стал отсиживаться в обороне, а оказывал серьезное давление, вскрывшее некоторые проблемы "красных".



"Это была дикая гонка. Тем, как они играли, они заслужили свои три гола. У нас возникали проблемы при длинных забросах мяча, но мы должны были забить больше".



"Я не думаю, что такого соперника можно контролировать сильно лучше. Мы создали много чистых голевых моментов, но не могли совладать с ними при оборонительной игре. Такое случается. Мы должны были забить больше. Выиграй мы 3:2 или 4:2, это бы не скрыло сложности, с которыми мы столкнулись в обороне. Тоуни и Мбемо были очень хороши".



"Они тоже заслужили очко, потому что они по-настоящему сражались. Я очень это уважаю. Есть ситуации, где мы должны были сыграть лучше, но тогда это был бы совершенно другой матч. Их голкиперу следует выдать 10-й номер, учитывая то, какие передачи он раздает", — цитирует Клоппа Sky Sports.