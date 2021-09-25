Гвардиола назвал Жезуса одним из своих лучших приобретений в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал нападающего Габриэля Жезуса одним из своих лучших приобретений за время работы в клубе.

В последнее время Гвардиола много сетует, что у "Сити" нет чистого нападающего, словно забывая про Жезуса.



Однако именно Габриэль принес "горожанам" победу 0:1 в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси", что дало повод Гвардиоле высказаться насчет 24-летнего бразильца.



"Габриэль заслуживает всего самого лучшего как человек и как игрок. Он тот парень, который носится без устали и трудится за каждого, и каждый раз, когда он забивает, счастливее меня нет никого. Он может одинаково хорошо играть впереди на всех трех позициях".



"По своему предыдущему опыту мы знаем, насколько агрессивен "Челси" в дуэлях. Но на этом уровне ты должен быть готов к этому".



"Габриэль упал, но поднялся, чтобы попробовать снова. И поэтому он является одним из лучших приобретений, что "Сити" совершил при мне", — цитирует Гвардиолу The Independent.