Гвардиола назвал Жезуса одним из своих лучших приобретений в "Сити"

Габриэль Жезус Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал нападающего Габриэля Жезуса одним из своих лучших приобретений за время работы в клубе.

В последнее время Гвардиола много сетует, что у "Сити" нет чистого нападающего, словно забывая про Жезуса.

Однако именно Габриэль принес "горожанам" победу 0:1 в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси", что дало повод Гвардиоле высказаться насчет 24-летнего бразильца.

"Габриэль заслуживает всего самого лучшего как человек и как игрок. Он тот парень, который носится без устали и трудится за каждого, и каждый раз, когда он забивает, счастливее меня нет никого. Он может одинаково хорошо играть впереди на всех трех позициях".

"По своему предыдущему опыту мы знаем, насколько агрессивен "Челси" в дуэлях. Но на этом уровне ты должен быть готов к этому".

"Габриэль упал, но поднялся, чтобы попробовать снова. И поэтому он является одним из лучших приобретений, что "Сити" совершил при мне", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Жезус, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 393

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  1. gerrard08 25.09.2021 23:58 # gerrard08
    И поэтому предлагал ювентусу обмен на кр?
    Ну что за лживый лицемер

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  2. mancityman 25.09.2021 23:27 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. true-manc 25.09.2021 23:17 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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