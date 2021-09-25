Сульшер обещает, что Фернандеш снова будет исполнять пенальти

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш снова будет исполнять пенальти, несмотря на свой промах против "Астон Виллы".

Несмотря на приход Криштиану Роналду, Сульшер волевым решением сохранил за Фернандешем роль штатного пенальтиста команды, однако Бруну не оправдал это доверие.



В компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги Фернандеш упустил возможность избавить "красных дьяволов" от поражения (0:1), пробив с 11-метровой отметки выше ворот.



Это была всего лишь вторая осечка Фернандеша в его 23 попытках исполнить пенальти за "Юнайтед", однако Сульшер не усомнился в способностях 27-летнего португальца.



"Прежде всего хочу сказать, что мне не понравилось, как они окружили рефери, 11-метровую отметку и Бруну, пытаясь воздействовать на него".



"Иногда так бывает, что удача отворачивается от тебя. Бруну — такой хороший пенальтист, и я полагаю, вы доверили бы ему свою ипотеку, но сегодня, к сожалению, он просто промахнулся. Он силен духом, и он снова подойдет к точке".



"Бруну превосходно исполняет пенальти, а Криштиану — тот, кто, наверное, реализовал их больше всех в мировом футболе. У нас отличные пенальтисты, но сегодня мы упустили возможность набрать очко", — цитирует Сульшера Sky Sports.