"Брентфорд" и "Ливерпуль" устроили перестрелку и разошлись миром

Захватывающая перестрелка "Брентфорда" и "Ливерпуля" завершилась результативной ничьей — 3:3.

В стартовом составе "пчел" произошло лишь одно изменение относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном". Вместо Шендона Баптиста появился Фрэнк Оньека.



По сравнению с победой 3:0 над "Кристал Пэлас" наставник "красных" Юрген Клопп сделал четыре перестановки, вернув выздоровевших Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона, а также выпустив Кертиса Джонса вместо угодившего в лазарет Тиаго Алькантары.



Обе команды очень бодро начали матч. Уже на седьмой минуте Мохамед Салах выскочил один на один и ткнул мяч по направлению ворот, однако Кристоффер Айер совершил вынос с линии.



На шанс Салаха хозяева ответили очень похожим моментом — Матип остановил мяч на линии ворот после удара Бриана Мбемо на 11-й минуте. Перед этим "Брентфорд" еще пару раз пробил мимо.



Вскоре "Ливерпуль" сосредоточился на позиционном футболе, а "пчелы" все так же совершали быстрые выпады, и как раз один из таких выпадов на 27-й минуте увенчался голом. Айвен Тоуни сыграл пяткой в чужой штрафной, переправив мяч к дальней штанге на Итана Пиннока, который выскочил из-за спины Фабиньо и ткнул снаряд в ворота — 1:0.



Однако "красные" недолго уступали в счете. На 31-й минуте Джордан Хендерсон навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Диогу Жота головой опустил мяч в сетку — 1:1.



На 39-й минуте хозяева имели прекрасную возможность выйти вперед, но Джонс попал в штангу, а с добиванием в упор Жоты справился голкипер "Брентфорда" Давид Райя.



Второй тайм тоже начался очень весело. На 54-й минуте Фабиньо из глубины поля забросил мяч на левый край штрафной, откуда Салах оформил свой 100-й в карьере гол в Премьер-Лиге — 1:2. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR.



Однако "пчелы" не опустили руки, пойдя вперед и восстановив равновесие на 63-й минуте. Пушечный удар Понтуса Янссона с близкого расстояния пришелся в перекладину, а на отскоке Витали Янельт опередил в воздухе самого Виргила Ван Дейка — 2:2.



Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вновь повел в счете. Это Джонс отважился на дальний удар, а коварный рикошет от Айера не оставил Райе шансов на спасение — 2:3.



Казалось, на этом игра закончится. "Красные" начали сбивать темп, предпочитая действовать надежно, а на 77-й минуте Салах даже мог оформить дубль, но попытка перебросить мяч через Райю не увенчалась успехом.



Однако "Брентфорд", затаившись, разразился спасительным голом на 82-й минуте. После длинного заброса к дальней штанге Йоан Висса выцарапал мяч у оказавшегося на газоне Александер-Арнольда и подсек снаряд перед Алиссоном — 3:3.



В остатке матча Тоуни отметился отмененным из-за офсайда голом, а на противоположном конце поля Райя не позволил отличиться Роберто Фирмино.



"Брентфорд" подтвердил свою репутацию самого эффектного новичка этого сезона Премьер-Лиги. Команды подарили настоящее футбольное зрелище фанатам, и в этот день никто не заслуживал проиграть.



"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче