"Брентфорд" и "Ливерпуль" устроили перестрелку и разошлись миром
Захватывающая перестрелка "Брентфорда" и "Ливерпуля" завершилась результативной ничьей — 3:3.
В стартовом составе "пчел" произошло лишь одно изменение относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном". Вместо Шендона Баптиста появился Фрэнк Оньека.
По сравнению с победой 3:0 над "Кристал Пэлас" наставник "красных" Юрген Клопп сделал четыре перестановки, вернув выздоровевших Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона, а также выпустив Кертиса Джонса вместо угодившего в лазарет Тиаго Алькантары.
Обе команды очень бодро начали матч. Уже на седьмой минуте Мохамед Салах выскочил один на один и ткнул мяч по направлению ворот, однако Кристоффер Айер совершил вынос с линии.
На шанс Салаха хозяева ответили очень похожим моментом — Матип остановил мяч на линии ворот после удара Бриана Мбемо на 11-й минуте. Перед этим "Брентфорд" еще пару раз пробил мимо.
Вскоре "Ливерпуль" сосредоточился на позиционном футболе, а "пчелы" все так же совершали быстрые выпады, и как раз один из таких выпадов на 27-й минуте увенчался голом. Айвен Тоуни сыграл пяткой в чужой штрафной, переправив мяч к дальней штанге на Итана Пиннока, который выскочил из-за спины Фабиньо и ткнул снаряд в ворота — 1:0.
Однако "красные" недолго уступали в счете. На 31-й минуте Джордан Хендерсон навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Диогу Жота головой опустил мяч в сетку — 1:1.
На 39-й минуте хозяева имели прекрасную возможность выйти вперед, но Джонс попал в штангу, а с добиванием в упор Жоты справился голкипер "Брентфорда" Давид Райя.
Второй тайм тоже начался очень весело. На 54-й минуте Фабиньо из глубины поля забросил мяч на левый край штрафной, откуда Салах оформил свой 100-й в карьере гол в Премьер-Лиге — 1:2. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR.
Однако "пчелы" не опустили руки, пойдя вперед и восстановив равновесие на 63-й минуте. Пушечный удар Понтуса Янссона с близкого расстояния пришелся в перекладину, а на отскоке Витали Янельт опередил в воздухе самого Виргила Ван Дейка — 2:2.
Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вновь повел в счете. Это Джонс отважился на дальний удар, а коварный рикошет от Айера не оставил Райе шансов на спасение — 2:3.
Казалось, на этом игра закончится. "Красные" начали сбивать темп, предпочитая действовать надежно, а на 77-й минуте Салах даже мог оформить дубль, но попытка перебросить мяч через Райю не увенчалась успехом.
Однако "Брентфорд", затаившись, разразился спасительным голом на 82-й минуте. После длинного заброса к дальней штанге Йоан Висса выцарапал мяч у оказавшегося на газоне Александер-Арнольда и подсек снаряд перед Алиссоном — 3:3.
В остатке матча Тоуни отметился отмененным из-за офсайда голом, а на противоположном конце поля Райя не позволил отличиться Роберто Фирмино.
"Брентфорд" подтвердил свою репутацию самого эффектного новичка этого сезона Премьер-Лиги. Команды подарили настоящее футбольное зрелище фанатам, и в этот день никто не заслуживал проиграть.
"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
25.09.2021 21:30
Просмотров: 2309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Брайтон лидер АПЛ после 6 туров :-)))
(ответить)
Прое6ать эт куевой чувство, дыа.
(ответить)
В чемпионский год такие матчи выгрызали
Ливерпуль хорош, но скамейка скудная
(ответить)
Нормас резалт
глянул обзор, так там за брентфорд Лил Памп играет под 17 номером, теперь я их поддерживаю
(ответить)
Даа отсосать коубу чш и чото кудахтать , типичные защеканки портовые
(ответить)
Кетрис, три удара, 1 гол + шанга. Нах менять было.
(ответить)
Брентфорд организованная банда. результаты говорят за себя. точно будут выше синих обрыганов.
(ответить)
выматывающий матч психологически, как бы в лч не обделаться...
(ответить)
По ощущениям хозяева собрали практически все отскоки по всему полю, хз случайность это или грамотное заполнение зон. очень мощный результат, отсюда и все их голы, и постоянное напряжение ливерпуля
(ответить)
Истинные украинцы и все адекватные славяне за Усика, тупорылые рагули-против
(ответить)
колбасники пока пусть радуются халявному 1 месту, это не долго)) самопровозглашенные так называемые лидеры скоро начнут спускаться на свои привычные места в зоне ЛЕ, а Челси совсем скоро займет свой законный трон
(ответить)
По моему замена Кетриса была напрасной, который был очень полезным звеном в атакующей связки, а Фирмино как то не вошёл в игру.
(ответить)
ахахах норм лузерка прое6ала очки середняку, ору 6лять, за 6 туров у Челси были 3 выезда к топам и один матч дома, 2 победы и ничья и 1 луз, победы на выезде стоит отметить, а у лузерки всего 1 топ соперник дома и тот очки забрал, пи3да так то им скоро, ой пи3да))
(ответить)
Усик и ЛФК-сила!
Джошуа топ, пенсы-тухлицо
(ответить)
Лишь бы Брайтон не залез на трон завтра
(ответить)
Джошуа вперде!Ё
(ответить)
Верю в Усика!
(ответить)
колбаса в своем репертуаре
главное - развлекать болельщиков. и своих и чужих
(ответить)
Брентфорд > щельси
(ответить)
У тру-манка рот от хуёв не освобождается
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий