"Брентфорд" и "Ливерпуль" устроили перестрелку и разошлись миром

Йоан Висса Захватывающая перестрелка "Брентфорда" и "Ливерпуля" завершилась результативной ничьей — 3:3.

В стартовом составе "пчел" произошло лишь одно изменение относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном". Вместо Шендона Баптиста появился Фрэнк Оньека.

По сравнению с победой 3:0 над "Кристал Пэлас" наставник "красных" Юрген Клопп сделал четыре перестановки, вернув выздоровевших Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона, а также выпустив Кертиса Джонса вместо угодившего в лазарет Тиаго Алькантары.

Обе команды очень бодро начали матч. Уже на седьмой минуте Мохамед Салах выскочил один на один и ткнул мяч по направлению ворот, однако Кристоффер Айер совершил вынос с линии.

На шанс Салаха хозяева ответили очень похожим моментом — Матип остановил мяч на линии ворот после удара Бриана Мбемо на 11-й минуте. Перед этим "Брентфорд" еще пару раз пробил мимо.

Вскоре "Ливерпуль" сосредоточился на позиционном футболе, а "пчелы" все так же совершали быстрые выпады, и как раз один из таких выпадов на 27-й минуте увенчался голом. Айвен Тоуни сыграл пяткой в чужой штрафной, переправив мяч к дальней штанге на Итана Пиннока, который выскочил из-за спины Фабиньо и ткнул снаряд в ворота — 1:0.

Однако "красные" недолго уступали в счете. На 31-й минуте Джордан Хендерсон навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Диогу Жота головой опустил мяч в сетку — 1:1.

На 39-й минуте хозяева имели прекрасную возможность выйти вперед, но Джонс попал в штангу, а с добиванием в упор Жоты справился голкипер "Брентфорда" Давид Райя.

Второй тайм тоже начался очень весело. На 54-й минуте Фабиньо из глубины поля забросил мяч на левый край штрафной, откуда Салах оформил свой 100-й в карьере гол в Премьер-Лиге — 1:2. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR.

Однако "пчелы" не опустили руки, пойдя вперед и восстановив равновесие на 63-й минуте. Пушечный удар Понтуса Янссона с близкого расстояния пришелся в перекладину, а на отскоке Витали Янельт опередил в воздухе самого Виргила Ван Дейка — 2:2.

Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вновь повел в счете. Это Джонс отважился на дальний удар, а коварный рикошет от Айера не оставил Райе шансов на спасение — 2:3.

Казалось, на этом игра закончится. "Красные" начали сбивать темп, предпочитая действовать надежно, а на 77-й минуте Салах даже мог оформить дубль, но попытка перебросить мяч через Райю не увенчалась успехом.

Однако "Брентфорд", затаившись, разразился спасительным голом на 82-й минуте. После длинного заброса к дальней штанге Йоан Висса выцарапал мяч у оказавшегося на газоне Александер-Арнольда и подсек снаряд перед Алиссоном — 3:3.

В остатке матча Тоуни отметился отмененным из-за офсайда голом, а на противоположном конце поля Райя не позволил отличиться Роберто Фирмино.

"Брентфорд" подтвердил свою репутацию самого эффектного новичка этого сезона Премьер-Лиги. Команды подарили настоящее футбольное зрелище фанатам, и в этот день никто не заслуживал проиграть.

"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 21:30

Количество просмотров Просмотров: 2309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ataman 25.09.2021 22:35 # ataman
    Брайтон лидер АПЛ после 6 туров :-)))

    (ответить)

  2. thegodfather 25.09.2021 22:33 # thegodfather
    Прое6ать эт куевой чувство, дыа.

    (ответить)

  3. ian 25.09.2021 22:28 # ian
    В чемпионский год такие матчи выгрызали
    Ливерпуль хорош, но скамейка скудная

    (ответить)

  4. geniusss 25.09.2021 22:18 # geniusss
    Нормас резалт
    глянул обзор, так там за брентфорд Лил Памп играет под 17 номером, теперь я их поддерживаю

    (ответить)

  5. quavo 25.09.2021 22:16 # quavo
    Даа отсосать коубу чш и чото кудахтать , типичные защеканки портовые

    (ответить)

  6. lovrentiy 25.09.2021 22:15 # lovrentiy
    Кетрис, три удара, 1 гол + шанга. Нах менять было.

    (ответить)

  7. acceptodessa 25.09.2021 22:15 # acceptodessa
    Брентфорд организованная банда. результаты говорят за себя. точно будут выше синих обрыганов.

    (ответить)

  8. b84 25.09.2021 22:13 # b84
    выматывающий матч психологически, как бы в лч не обделаться...

    (ответить)

  9. liverfun 25.09.2021 22:09 # liverfun
    По ощущениям хозяева собрали практически все отскоки по всему полю, хз случайность это или грамотное заполнение зон. очень мощный результат, отсюда и все их голы, и постоянное напряжение ливерпуля

    (ответить)

  10. kos9k 25.09.2021 22:08 # kos9k
    Истинные украинцы и все адекватные славяне за Усика, тупорылые рагули-против

    (ответить)

  11. bezviz 25.09.2021 22:08 # bezviz
    колбасники пока пусть радуются халявному 1 месту, это не долго)) самопровозглашенные так называемые лидеры скоро начнут спускаться на свои привычные места в зоне ЛЕ, а Челси совсем скоро займет свой законный трон

    (ответить)

  12. lovrentiy 25.09.2021 22:05 # lovrentiy
    По моему замена Кетриса была напрасной, который был очень полезным звеном в атакующей связки, а Фирмино как то не вошёл в игру.

    (ответить)

  13. bezviz 25.09.2021 22:05 # bezviz
    ахахах норм лузерка прое6ала очки середняку, ору 6лять, за 6 туров у Челси были 3 выезда к топам и один матч дома, 2 победы и ничья и 1 луз, победы на выезде стоит отметить, а у лузерки всего 1 топ соперник дома и тот очки забрал, пи3да так то им скоро, ой пи3да))

    (ответить)

  14. kos9k 25.09.2021 22:04 # kos9k
    Усик и ЛФК-сила!
    Джошуа топ, пенсы-тухлицо

    (ответить)

  15. naby-keita 25.09.2021 22:00 # naby-keita
    Лишь бы Брайтон не залез на трон завтра

    (ответить)

  16. naby-keita 25.09.2021 22:00 # naby-keita
    Джошуа вперде!Ё

    (ответить)

  17. bushwacka 25.09.2021 21:58 # bushwacka
    Верю в Усика!

    (ответить)

  18. superperez101 25.09.2021 21:58 # superperez101
    колбаса в своем репертуаре
    главное - развлекать болельщиков. и своих и чужих

    (ответить)

  19. chr1s8rown 25.09.2021 21:55 # chr1s8rown
    Брентфорд > щельси

    (ответить)

  20. ezh28 25.09.2021 21:53 # ezh28
    У тру-манка рот от хуёв не освобождается

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: