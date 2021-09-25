Рис Джеймс получил травму лодыжки против "Сити"

Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс получил травму лодыжки в матче против "Манчестер Сити".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" был завершен для 21-летнего Джеймса уже на 29-й минуте, когда Рис уступил свое место на поле Тиаго Силве.



Джеймс пострадал в столкновении со своим партнером по сборной Англии Джеком Грилишем и изначально даже попытался продолжить игру, но не смог.



Теперь Рис готовится к углубленному обследованию, рискуя пропустить выезд к "Ювентусу" в среду, как минимум.



"Он подвернул свою лодыжку, и ему было очень больно. У меня нет других новостей насчет него на данном этапе, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Также Томас высказался о состоянии здоровья некоторых других игроков.



"Думаю, сегодня нам слегка не хватало свежести. Канте был болен несколько дней, но я позволил ему выйти в старте. Некоторые проблемы были у Жоржиньо, а Тиаго не мог появиться с первых минут. Возможно, я ошибся с решениями в этом плане", — добавил Тухель.