Магуайр и Шоу получили травмы против "Астон Виллы"

Домашнее поражение 0:1 от "Астон Виллы" было дополнительно омрачено для "Манчестер Юнайтед" травмами защитников Харри Магуайра и Люка Шоу.

Субботний матч Премьер-Лиги оказался завершен для Шоу еще в первом тайме, когда главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру пришлось выпустить Диогу Далота вместо Люка.



Магуайр был вынужденно заменен на Виктора Линделефа на 67-й минуте, и Сульшер не думает, что оба игрока поправятся к матчу Лиги Чемпионов против "Вильярреала" в следующую среду.



"Прошу простить, но у меня пока нет никаких новостей. Мы должны использовать сегодня, завтра и понедельник, чтобы обследовать их. В данный момент не похоже, что они будут готовы к среде, но давайте посмотрим", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.