Тухель: "Проблема не в Лукаку"

Наставник "Челси" Томас Тухель заступился за Ромелу Лукаку после невыразительной игры бельгийского нападающего против "Манчестер Сити".

В субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "синие" не нанесли ни одного удара в створ, а Лукаку лишь запомнился отмененным из-за офсайда голом — в остальном Ромелу был совершенно незаметен.



Однако Тухель считает, что Лукаку не виноват в поражении 0:1, а команда должна была лучше поддерживать своего бомбардира.



"Думаю, нет необходимости говорить об проблемах Ромелу сегодня. Когда мы доставляли мяч до Ромелу, атака уже оказывалась наполовину заглохшей, потому что у нас не было достаточно людей, а также не было веры в себя и командного взаимодействия. Это проблема команды, а не индивидуальная проблема".



"Настроиться на такого рода матчи очень легко. Чтобы играть на таком уровне, тебе нужно все. Владение мячом, длинные забросы, оборона, перехваты — все это необходимо. Мы же полагались на свои последние 20 метров, потому что соперник заставил нас глубоко обороняться".



"Мы не могли преодолеть это давление. Это вопрос принятия решений, видения игры, индивидуальных решений. Мы не сыграли на своем высшем уровне, вот и все. А раз нет, ты не можешь ожидать хорошего результата".



"Мы играли с таким отношением, словно нам есть, что терять, хотя нам нечего было терять. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, и я почувствовал, что мы стали играть так, как нужно было с самого начала. Мы стали рисковать, но это ни к чему не привело. Сегодня соперник заставил нас сыграть ниже своего уровня, и они заслужили победу", — цитирует Тухеля ESPN и Evening Standard.