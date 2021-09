Сульшер пожаловался на гол из офсайда и давление игроков "Виллы" на Фернандеша

После домашнего поражения от "Астон Виллы" со счетом 0:1 главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на гол из офсайда и поведение игроков соперника.

В субботу "Юнайтед" потерпел свое третье поражение в четырех последних матчах, пропустив единственный гол на 88-й минуте после результативного розыгрыша "вилланами" углового.



По мнению Сульшера, гол нельзя было засчитывать, потому что Олли Уоткинс находился в активном положении вне игры, закрывая обзор голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа. Также Оле Гуннар недоволен тем, что игроки "Виллы" обступили Бруну Фернандеша перед промахом того с 11-метровой отметки в компенсированное время.



"Когда против тебя забивают хороший гол, остается смириться, но здесь был офсайд. Их игрок касался Давида, когда другой бил по мячу. Почему этот гол засчитали, а такой же "Лестера" — нет? Я просто не вижу последовательности в этих решениях. Здесь был чистый офсайд".



"Я не собирался об этом говорить (поведении игроков "Виллы"), но их поведение — это неправильно. Полагаю, следовало показать кому-нибудь желтую карточку, но они добились желаемого".



"Мы были очень агрессивны, очень хорошо переходили из одной фазы игры в другую, быстро доставляли мяч до нападающих, но с заключительным пасом и заключительным решением у нас не все было идеально. 20 из 30 наших ударов были заблокированы", — сообщил Сульшер BBC.





