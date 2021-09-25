Сульшер пожаловался на гол из офсайда и давление игроков "Виллы" на Фернандеша

Оле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш После домашнего поражения от "Астон Виллы" со счетом 0:1 главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на гол из офсайда и поведение игроков соперника.

В субботу "Юнайтед" потерпел свое третье поражение в четырех последних матчах, пропустив единственный гол на 88-й минуте после результативного розыгрыша "вилланами" углового.

По мнению Сульшера, гол нельзя было засчитывать, потому что Олли Уоткинс находился в активном положении вне игры, закрывая обзор голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа. Также Оле Гуннар недоволен тем, что игроки "Виллы" обступили Бруну Фернандеша перед промахом того с 11-метровой отметки в компенсированное время.

"Когда против тебя забивают хороший гол, остается смириться, но здесь был офсайд. Их игрок касался Давида, когда другой бил по мячу. Почему этот гол засчитали, а такой же "Лестера" — нет? Я просто не вижу последовательности в этих решениях. Здесь был чистый офсайд".

"Я не собирался об этом говорить (поведении игроков "Виллы"), но их поведение — это неправильно. Полагаю, следовало показать кому-нибудь желтую карточку, но они добились желаемого".

"Мы были очень агрессивны, очень хорошо переходили из одной фазы игры в другую, быстро доставляли мяч до нападающих, но с заключительным пасом и заключительным решением у нас не все было идеально. 20 из 30 наших ударов были заблокированы", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 18:05

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Последние комментарии:




  1. liverfun 25.09.2021 19:17 # liverfun
    Судя по вью играли здорово, но соперник отскочил при помощи судьи

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  2. lovrentiy 25.09.2021 18:59 # lovrentiy
    Клопп виноват.

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  3. ravi 25.09.2021 18:58 # ravi
    Сульшер обвинил Клоппа в незабитом пенальти Фернандеша)))

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  4. antimank21 25.09.2021 18:53 # antimank21
    Эх, надо было докупать еще месси, леву и холланда. Глядишь и прошли бы виллу

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  5. ketamin 25.09.2021 18:47 # ketamin
    Хороший тренер, надеюсь будет возглавлять МЮ долгие годы!

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  6. felix-the-cat 25.09.2021 18:43 # felix-the-cat
    Соси пидарас ухахахахахаа

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  7. gerrard08 25.09.2021 18:40 # gerrard08
    )))9)
    Держись пидр.

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  8. hunter022 25.09.2021 18:34 # hunter022
    Оля не парься руководство за тебя горой даже если не попадешь в еврокубки по итогам сезона

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  9. manutd-20champ 25.09.2021 18:19 # manutd-20champ
    клоун бл*дь

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  10. kos9k 25.09.2021 18:17 # kos9k
    Поплыл далбаеб

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  11. mancunia-planet 25.09.2021 18:09 # mancunia-planet
    Просто клоун, уёбок и никчемное гамно! Иди нахуй уже! Контэ, Зидан, да пофиг кто, только не этот тренеришка уровня чемпионата Норвегии.

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  12. fanstevengerrard 25.09.2021 18:07 # fanstevengerrard
    Сейчас бы скаму жаловаться на судей...

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