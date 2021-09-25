Сульшер пожаловался на гол из офсайда и давление игроков "Виллы" на Фернандеша
После домашнего поражения от "Астон Виллы" со счетом 0:1 главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на гол из офсайда и поведение игроков соперника.
В субботу "Юнайтед" потерпел свое третье поражение в четырех последних матчах, пропустив единственный гол на 88-й минуте после результативного розыгрыша "вилланами" углового.
По мнению Сульшера, гол нельзя было засчитывать, потому что Олли Уоткинс находился в активном положении вне игры, закрывая обзор голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа. Также Оле Гуннар недоволен тем, что игроки "Виллы" обступили Бруну Фернандеша перед промахом того с 11-метровой отметки в компенсированное время.
"Когда против тебя забивают хороший гол, остается смириться, но здесь был офсайд. Их игрок касался Давида, когда другой бил по мячу. Почему этот гол засчитали, а такой же "Лестера" — нет? Я просто не вижу последовательности в этих решениях. Здесь был чистый офсайд".
"Я не собирался об этом говорить (поведении игроков "Виллы"), но их поведение — это неправильно. Полагаю, следовало показать кому-нибудь желтую карточку, но они добились желаемого".
"Мы были очень агрессивны, очень хорошо переходили из одной фазы игры в другую, быстро доставляли мяч до нападающих, но с заключительным пасом и заключительным решением у нас не все было идеально. 20 из 30 наших ударов были заблокированы", — сообщил Сульшер BBC.
EMILIANO MARTINEZ BEGGING CRISTIANO TO TAKE THE PEN I AM DEAD pic.twitter.com/ruAla4RoZs— Matias Wodner (@matiwod) September 25, 2021
25.09.2021 18:05
Просмотров: 1960
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Последние комментарии:
Судя по вью играли здорово, но соперник отскочил при помощи судьи
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Клопп виноват.
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Сульшер обвинил Клоппа в незабитом пенальти Фернандеша)))
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Эх, надо было докупать еще месси, леву и холланда. Глядишь и прошли бы виллу
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Хороший тренер, надеюсь будет возглавлять МЮ долгие годы!
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Соси пидарас ухахахахахаа
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)))9)
Держись пидр.
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Оля не парься руководство за тебя горой даже если не попадешь в еврокубки по итогам сезона
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клоун бл*дь
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Поплыл далбаеб
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Просто клоун, уёбок и никчемное гамно! Иди нахуй уже! Контэ, Зидан, да пофиг кто, только не этот тренеришка уровня чемпионата Норвегии.
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Сейчас бы скаму жаловаться на судей...
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