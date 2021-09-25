Гвардиола: "Сыграли выдающимся образом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "выдающейся" игру своей команды против "Челси" в субботнем матче Премьер-Лиги.
Потерпев три поражения от "Челси" в прошлом сезоне, Гвардиола не стал ничего выдумывать и позволил команде сыграть на "Стэмфорд Бридж" в свой привычный футбол.
В итоге "Сити" в доминирующей манере победил своего обидчика по финалу Лиги Чемпионов, хотя и забил только один гол — 0:1. Гвардиола чувствует, что "синие" просто не могли выйти из под прессинга его команды.
"Сегодня парни сыграли выдающимся образом. Я так горжусь тем, что они показали на этом стадионе и против этого соперника".
"Мы вышли сюда, чтобы играть в свою игру. Иногда тебе это не удается, потому что соперник лучше. Мы использовали высокий прессинг, и "Челси" не удавалось разыгрывать мяч".
"Габриэль (Жезус) всегда выкладывается без остатка. Ему невозможно сделать замечание. В каждом матче он носится ради своих партнеров по команде. Я так рад, что обладаю подобными игроками", — сообщил Гвардиола BT Sport.
25.09.2021 17:00
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