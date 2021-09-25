"Сити" поквитался с "Челси" благодаря голу Жезуса

"Манчестер Сити" поквитался с "Челси" за три поражения в прошлом сезоне, одержав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Габриэля Жезуса.

По сравнению с победой 0:3 над "Тоттенхэмом" в старт "синих" вернулись Эдуар Менди, Рис Джеймс, Нголо Канте и Тимо Вернер, заменив Кепу Аррисабалагу, Тиаго Силву, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.



Четыре перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Эмерика Лапорта, Родри, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена, которые заменили Натана Аке, Фернандиньо, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.



"Сити" почти безраздельно владел мячом в начале матча, однако толку было мало. "Челси" уверенно выдерживал давление, не давал сопернику бить и был заточен на контратаки, показав это резким выпадом с участием Вернера и Лукаку.



На 28-й минуте главный тренер хозяев Томас Тухель был вынужден сделать первую замену, выпустив Силву вместо получившего травму Джеймса.



За весь первый тайм команды ни разу не пробили в створ, зато "горожане" подали аж девять угловых.



Второй же тайм начался с гола. Находясь внутри штрафной, Жезус укротил мяч после дальнего удара Родри, развернулся на 180 градусов и с рикошетом от Жоржиньо пробил в нижний угол ворот — 1:0.



На 58-й минуте "Сити" едва не удвоил счет. Джек Грилиш на левом краю штрафной оторвался от Андреаса Кристенсена и нанес крученый удар по направлению к дальнему углу ворот, однако Менди кончиками пальцев предотвратил гол.



Спустя три минуты в штрафной "Челси" вновь было жарко. На сей раз хозяев спас Силва, остановив мяч на линии ворот после удара Жезуса.



На 63-й минуте едва вышедший на замену у "синих" Хаверц вывел на пустые ворота Лукаку, однако ответный гол не был засчитает из-за офсайда у Кая.



В том числе благодаря заменам, хозяева взбодрились, однако довольно скоро "горожанам" удалось погасить этот порыв и взять ситуацию под контроль. Игра была довольно открытой, хотя почти без явных моментов, если не считать промаха Лапорта.



В концовке матча "Челси" стал давить из последних сил, но простым навалом гостей было не взять. Счет уже не изменился.



Ставка Тухеля на контратакующую модель с двумя нападающими не сработала — "Челси" создал мизер моментов. "Сити" одержал заслуженную победу, вернув небольшой должок за прошлый сезон.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче