"Сити" поквитался с "Челси" благодаря голу Жезуса

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" поквитался с "Челси" за три поражения в прошлом сезоне, одержав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Габриэля Жезуса.

По сравнению с победой 0:3 над "Тоттенхэмом" в старт "синих" вернулись Эдуар Менди, Рис Джеймс, Нголо Канте и Тимо Вернер, заменив Кепу Аррисабалагу, Тиаго Силву, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.

Четыре перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Эмерика Лапорта, Родри, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена, которые заменили Натана Аке, Фернандиньо, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.

"Сити" почти безраздельно владел мячом в начале матча, однако толку было мало. "Челси" уверенно выдерживал давление, не давал сопернику бить и был заточен на контратаки, показав это резким выпадом с участием Вернера и Лукаку.

На 28-й минуте главный тренер хозяев Томас Тухель был вынужден сделать первую замену, выпустив Силву вместо получившего травму Джеймса.

За весь первый тайм команды ни разу не пробили в створ, зато "горожане" подали аж девять угловых.

Второй же тайм начался с гола. Находясь внутри штрафной, Жезус укротил мяч после дальнего удара Родри, развернулся на 180 градусов и с рикошетом от Жоржиньо пробил в нижний угол ворот — 1:0.

На 58-й минуте "Сити" едва не удвоил счет. Джек Грилиш на левом краю штрафной оторвался от Андреаса Кристенсена и нанес крученый удар по направлению к дальнему углу ворот, однако Менди кончиками пальцев предотвратил гол.

Спустя три минуты в штрафной "Челси" вновь было жарко. На сей раз хозяев спас Силва, остановив мяч на линии ворот после удара Жезуса.

На 63-й минуте едва вышедший на замену у "синих" Хаверц вывел на пустые ворота Лукаку, однако ответный гол не был засчитает из-за офсайда у Кая.

В том числе благодаря заменам, хозяева взбодрились, однако довольно скоро "горожанам" удалось погасить этот порыв и взять ситуацию под контроль. Игра была довольно открытой, хотя почти без явных моментов, если не считать промаха Лапорта.

В концовке матча "Челси" стал давить из последних сил, но простым навалом гостей было не взять. Счет уже не изменился.

Ставка Тухеля на контратакующую модель с двумя нападающими не сработала — "Челси" создал мизер моментов. "Сити" одержал заслуженную победу, вернув небольшой должок за прошлый сезон.

"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 16:30

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 25.09.2021 17:34 # yxaxaxaxaxa
    после такого позорного всоса лучше буду болеть за Ливерпуль

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  2. bbezvizz 25.09.2021 17:26 # bbezvizz
    Ливерпуль намбу Уан!
    Собака лает,Ливерпуль идёт!

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  3. yamateh 25.09.2021 17:26 # yamateh
    По делу проеб. должны были с крупным счетом проебать, Менди спас. Так трусливо играть - не ожидал. Нах впереди Лукаку если на него практически не играли, учитывая что он ноль в прессинге это -1 игрок. После пропущенного начали играть. Сити с победой, идем дальше

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  4. sisyazavr 25.09.2021 17:25 # sisyazavr
    Брайтон, вперед)))

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  5. geniusss 25.09.2021 17:21 # geniusss
    С Маунтом было бы всё по другому, его даже Канте заменить не может, важнейший игрок

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  6. bbezvizz 25.09.2021 17:20 # bbezvizz
    Примите поражение,отдыхайте мазёва,будьте достойны.больше уважухи будет.Не будьте как этот Макака Орменин,прое бал сразу,любите брентфорд то всё.

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  7. selta 25.09.2021 17:18 # selta
    Княжи импелатолы и калали…
    Вам блин по 8 лет чтоль?
    Шо за ебалистика?

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  8. division 25.09.2021 17:16 # division
    Вот я же сегодня планировал коньячку дёрнуть, посидеть вечером с близкими людьми, расслабиться. Ну вот зачем колбаса меня драконить начала, да ещё и проеб этот. Ну ппц просто

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  9. bbezvizz 25.09.2021 17:15 # bbezvizz
    Императорпуль намбу Уан!
    собака лает,Ливерпуль идёт!

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  10. bbezvizz 25.09.2021 17:14 # bbezvizz
    Ну что Императрицы моего членсика
    что с вашими еб алами?

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  11. lovrentiy 25.09.2021 17:14 # lovrentiy
    Пенсы уткнулись в жопу королям, наверное не комфортно себя чувствуют, всё же под князьями быть приятнее.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88557/?c=1

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  12. selta 25.09.2021 17:13 # selta
    Ничего страшного, лысый отскочил, больше всего обидно за травму лучшего пз европы, Джеймс двигатель Челси, без него трудно, тот же матч с пеликанами в пример

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  13. golokante 25.09.2021 17:10 # golokante
    Играли как обосранные. На своём стадионе с таким составом жаться к воротам это позор. Кого еще им надо купить, чтобы перестали ссать этот ебаный Сити. Тухель, строящий из себя Моуриньо это смешно.

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  14. division 25.09.2021 17:09 # division
    Да ну вас

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  15. gucman 25.09.2021 17:06 # gucman
    Но больше лола будет, конечно же, если пеликаны влетят брентфорду (я даже имя клуба наугад пишу, хз или с ошибками). Ввиду их бодрого старта - ой как может быть))))))

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  16. thegodfather 25.09.2021 17:04 # thegodfather
    6ляяяяя это позоррр
    Ужас все отписка

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  17. hammersmith 25.09.2021 17:03 # hammersmith
    СОСАЛСЕ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. ПОЗОРИЩЕ ЕБАНОЕ

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  18. berloga777 25.09.2021 17:01 # berloga777
    обоссались по полной, чего уж там
    надеюсь пощечина в чувство приведет, а то чет слишком в себя поверили

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  19. kos9k 25.09.2021 17:01 # kos9k
    На официальном сайте АПЛ пенсы уже на 3-м месте, какой ужас

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  20. gucman 25.09.2021 17:01 # gucman
    Ну чё, можно поздравить... Ну разве что Гвардиолу. Было видно, что дело не в физике, поэтому вообще поебать, т.к. в АПЛ на такое способен только гений Гвардиола. Остальные могут сразу в позу становится

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