"Сити" поквитался с "Челси" благодаря голу Жезуса
"Манчестер Сити" поквитался с "Челси" за три поражения в прошлом сезоне, одержав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Габриэля Жезуса.
По сравнению с победой 0:3 над "Тоттенхэмом" в старт "синих" вернулись Эдуар Менди, Рис Джеймс, Нголо Канте и Тимо Вернер, заменив Кепу Аррисабалагу, Тиаго Силву, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.
Четыре перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Эмерика Лапорта, Родри, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена, которые заменили Натана Аке, Фернандиньо, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.
"Сити" почти безраздельно владел мячом в начале матча, однако толку было мало. "Челси" уверенно выдерживал давление, не давал сопернику бить и был заточен на контратаки, показав это резким выпадом с участием Вернера и Лукаку.
На 28-й минуте главный тренер хозяев Томас Тухель был вынужден сделать первую замену, выпустив Силву вместо получившего травму Джеймса.
За весь первый тайм команды ни разу не пробили в створ, зато "горожане" подали аж девять угловых.
Второй же тайм начался с гола. Находясь внутри штрафной, Жезус укротил мяч после дальнего удара Родри, развернулся на 180 градусов и с рикошетом от Жоржиньо пробил в нижний угол ворот — 1:0.
На 58-й минуте "Сити" едва не удвоил счет. Джек Грилиш на левом краю штрафной оторвался от Андреаса Кристенсена и нанес крученый удар по направлению к дальнему углу ворот, однако Менди кончиками пальцев предотвратил гол.
Спустя три минуты в штрафной "Челси" вновь было жарко. На сей раз хозяев спас Силва, остановив мяч на линии ворот после удара Жезуса.
На 63-й минуте едва вышедший на замену у "синих" Хаверц вывел на пустые ворота Лукаку, однако ответный гол не был засчитает из-за офсайда у Кая.
В том числе благодаря заменам, хозяева взбодрились, однако довольно скоро "горожанам" удалось погасить этот порыв и взять ситуацию под контроль. Игра была довольно открытой, хотя почти без явных моментов, если не считать промаха Лапорта.
В концовке матча "Челси" стал давить из последних сил, но простым навалом гостей было не взять. Счет уже не изменился.
Ставка Тухеля на контратакующую модель с двумя нападающими не сработала — "Челси" создал мизер моментов. "Сити" одержал заслуженную победу, вернув небольшой должок за прошлый сезон.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
25.09.2021 16:30
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Последние комментарии:
после такого позорного всоса лучше буду болеть за Ливерпуль
(ответить)
Ливерпуль намбу Уан!
Собака лает,Ливерпуль идёт!
(ответить)
По делу проеб. должны были с крупным счетом проебать, Менди спас. Так трусливо играть - не ожидал. Нах впереди Лукаку если на него практически не играли, учитывая что он ноль в прессинге это -1 игрок. После пропущенного начали играть. Сити с победой, идем дальше
(ответить)
Брайтон, вперед)))
(ответить)
С Маунтом было бы всё по другому, его даже Канте заменить не может, важнейший игрок
(ответить)
Примите поражение,отдыхайте мазёва,будьте достойны.больше уважухи будет.Не будьте как этот Макака Орменин,прое бал сразу,любите брентфорд то всё.
(ответить)
Княжи импелатолы и калали…
Вам блин по 8 лет чтоль?
Шо за ебалистика?
(ответить)
Вот я же сегодня планировал коньячку дёрнуть, посидеть вечером с близкими людьми, расслабиться. Ну вот зачем колбаса меня драконить начала, да ещё и проеб этот. Ну ппц просто
(ответить)
Императорпуль намбу Уан!
собака лает,Ливерпуль идёт!
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Ну что Императрицы моего членсика
что с вашими еб алами?
(ответить)
Пенсы уткнулись в жопу королям, наверное не комфортно себя чувствуют, всё же под князьями быть приятнее.
Источник: http://fapl.ru/posts/88557/?c=1
(ответить)
Ничего страшного, лысый отскочил, больше всего обидно за травму лучшего пз европы, Джеймс двигатель Челси, без него трудно, тот же матч с пеликанами в пример
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Играли как обосранные. На своём стадионе с таким составом жаться к воротам это позор. Кого еще им надо купить, чтобы перестали ссать этот ебаный Сити. Тухель, строящий из себя Моуриньо это смешно.
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Да ну вас
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Но больше лола будет, конечно же, если пеликаны влетят брентфорду (я даже имя клуба наугад пишу, хз или с ошибками). Ввиду их бодрого старта - ой как может быть))))))
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6ляяяяя это позоррр
Ужас все отписка
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СОСАЛСЕ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. ПОЗОРИЩЕ ЕБАНОЕ
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обоссались по полной, чего уж там
надеюсь пощечина в чувство приведет, а то чет слишком в себя поверили
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На официальном сайте АПЛ пенсы уже на 3-м месте, какой ужас
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Ну чё, можно поздравить... Ну разве что Гвардиолу. Было видно, что дело не в физике, поэтому вообще поебать, т.к. в АПЛ на такое способен только гений Гвардиола. Остальные могут сразу в позу становится
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