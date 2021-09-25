Парлор: "Был бы счастлив увидеть Биссума в "Арсенале"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор заявил, что мечтает о переходе полузащитника "Брайтона" Ива Биссума к "канонирам".

Биссума, выступающего за "Брайтон" с 2018 года, давно сватают в большие клубы, однако "чайкам" удалось сохранить свою звезду минувшим летом.



Парлор считает, что Ив обладает качествами игрока топ-уровня и советует "Арсеналу" присмотреться к 25-летнему малийцу.



"Я давно говорю, что Биссума — игрок топ-уровня. Я был бы счастлив увидеть его в "Арсенале", и если бы я мог пригласить какого-нибудь одного игрока в следующее летнее трансферное окно, это был бы Биссума".



"Думаю, у него есть все. Он эффективно работает с мячом, он также может сыграть жестко, он может отдать пас. Наверное, он мог бы забивать немного больше, но он играет не на той позиции, чтобы просить от него голы. Он тот, кто заставляет весь механизм работать", — сообщил Парлор talkSPORT.