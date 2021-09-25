Клопп призвал правительство решить конфликт клубов и сборных

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал британское правительство вмешаться и найти решение проблемы с поездкой игроков в страны из "красного списка" во время предстоящего международного перерыва.

Накануне сборная Бразилии вызвала восемь игроков из Премьер-Лиги, включая представляющих "Ливерпуль" Алиссона и Фабиньо, на матчи в рамках отбора к ЧМ-2022 в октябре.



Во время предыдущего международного перерыва клубы Премьер-Лиги не стали отпускать таких игроков, что обернулось скандалом, однако Клопп надеется, что на сей раз вопрос с карантином удастся решить.



"Конечно, должно быть какое-то решение, потому что мы не можем просто оставить это так, как есть, и сказать, что это не проблема. Да, это проблема".



"Я практически уверен, что ответственные люди работают над этим. Я знаю, что они работают, но пока ничего не решено. По крайней мере, исходя из того, что мне известно".



"У нас есть проблема с бразильскими игроками. Мы играем в 12:30 против "Уотфорда" (16 октября). Матч в Бразилии состоится в пятницу вечером (15 октября). Почему-то никто пока не подумал об этом".



"Я знаю, что это проблема "Ливерпуля" и никого другого. И это хорошо для "Уотфорда". Но я просто не понимаю, как можно творить такие вещи с расписанием. Почему-то никто не реагирует на это".



"Это нехорошо для игроков и клубов, и я надеюсь, что правительство вмешается и найдет какое-нибудь решение", — цитирует Клоппа Sky Sports.