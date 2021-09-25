Шервуд предсказывает, что Роналду сменит Сульшера во главе МЮ

Экс-наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что нападающий Криштиану Роналду может сместить Оле Гуннара Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" через 18 месяцев.

На прошлой неделе Сульшеру пришлось объясняться после того, как замененный Роналду вышел к бровке и стал командовать игроками во время матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".



Криштиану далеко не первый раз проявляет тренерские повадки, и Шервуд считает, что вскоре 36-летний португалец может стать угрозой Сульшеру.



"Думаю, это нормально, что Роналду выходит к бровке, и Оле нужно с этим смириться. Ты знал, на что подписываешься, когда приглашал его в клуб. Это совершенно другой Роналду, нежели в свой первый период на "Олд Траффорд".



"Он знает, как сильно в нем нуждаются, и если он чувствует, что ему нужно стоять рядом с тренером и отдавать указания, тогда позволь ему это делать. Я не уверен, что он он делал бы это при Жозе Моуриньо — с ним было бы очень по-другому. Однако вы должны спросить самого Роналду, почему он чувствует необходимость стоять у бровки и отдавать указания".



"Мы уже видели, как он это делает на международной арене. Последний раз это было во время Евро. 100 процентов, что этот парень станет главным тренером. Я бы поставил на то, что он станет главным тренером "Манчестер Юнайтед" через 18 месяцев. Когда бы он ни закончил играть, затем он станет главным тренером. Это произойдет автоматически".



"Если они выиграют какой-нибудь из трофеев — Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, — тогда Сульшер сохранит свою работу, но если нет, у них уже есть сменщик на подходе. Роналду мог бы пригласить опытного тренера в свой штаб — кого-нибудь вроде Карлуша Кейруша. Я представляю его главным тренером "Манчестер Юнайтед" в будущем".



"Он уже сейчас почти тренирует. В прошлый уикенд он что-то шептал в уши Варана и Магуайра. Ему не нужна капитанская повязка, чтобы быть лидером и подавать пример. Он делал это и в свой период в "Юнайтед", но просто сейчас его голос звучит громче", — сообщил Шервуд talkSPORT.