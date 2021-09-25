Карьера Лакасетта в "Арсенале" близится к концу

Карьера нападающего Александра Лакасетта в "Арсенале" близится к концу, потому что ни игрок, ни клуб не заинтересованы в продлении сотрудничества.

Лакасетт не пользуется доверием главного тренера "канониров" Микеля Артеты в начал нового сезона. Александр еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, хотя посреди недели сыграл все 90 минут против "Уимблдона" и даже отличился с пенальти.



Дефицит игрового времени убедил Лакасетта, что что ему стоить покинуть "Эмирейтс". Впрочем, "Арсенал" и не будет уговаривать Александра остаться.



Действующий контракт 30-летнего француза истекает в конце сезона, и стороны даже не планируют обсуждать новую сделку, сообщает Daily Mail.



"Арсенал" все еще может попытаться найти покупателя на Лакасетта в январе, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги за игрока, интерес к которому приписывают "Вест Хэму", "Кристал Пэлас", "Лиону" и "Атлетико".