У Вернера было предложение от "Ливерпуля"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер имел на руках предложение от "Ливерпуля" и даже провел секретную встречу с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом в 2019 году.

В данный момент в Германии идет судебный процесс между агентом Вернера Карл-Хайнцем Форстером и его бывшим партнером Муратом Локурлу. Один требует у другого долю комиссионных за подписание Тимо своего первого профессионального контракта со "Штутгартом" в сезоне 2014/15.



Однако интересно в этой истории другое. Немецкому изданию Der Spiegel удалось ознакомиться с предоставленной суду перепиской Локурлу в WhatsApp, из которой следует, что Вернер мог перебраться в Премьер-Лигу раньше своего перехода в "Челси" за 47.5 млн. фунтов летом 2020.



В 2019 году Вернер получил "конкретное предложение" от "Ливерпуля" — контракт с зарплатой около 200 тыс. фунтов в неделю. Еще столько же Тимо смог бы получать в виде бонусов (всего почти 25 млн. евро в год).



В переписке Локурлу упоминает о том, что сам Вернер предпочитает "Манчестер Юнайтед", а не "Ливерпуль", несмотря на вмешательство Клоппа. "Красные дьяволы" были готовы предложить Тимо базовую зарплату больше, но ни тот, ни другой переход не материализовался.



В итоге Вернер остался в "РБ Лейпциг" еще на год, в течение которого также вел переговоры с "Баварией", но отбросил этот вариант, когда узнал, что боссы мюнхенского клуба не очень-то его хотят.