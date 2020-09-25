Сульшер уверен, что Роналду сможет играть и в 40 лет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что нападающий Криштиану Роналду сможет играть на топ-уровне и в 40 лет.

Вернувшись в "Юнайтед" минувшим летом, Роналду быстро развеял опасения насчет своего возраста. 36-летний португалец забил четыре гола в трех матчах.



Сульшер считает, что у Криштиану полный порядок с физическим и душевным состоянием, чтобы продлить свою карьеру до пятого десятка по примеру Райана Гиггза.



"Я совершенно не удивлюсь, если он будет играть и в 40 лет, учитывая то, как он следит за собой".



"Уход за собой — это ключ к футбольному долголетию. А также гены, что-то в ДНК".



"Он направляет всю свою энергию и все свои усилия, чтобы быть тем игроком, которым он является, поэтому он заслуживает всю эту похвалу насчет своей физической формы".



"Добившись столь многого, он по-прежнему голоден до успеха, и это впечатляет еще больше. У него по-прежнему прекрасный настрой. Он хочет продолжать, пока его голова не скажет "хватит".



"Надеюсь, это продлится еще несколько лет. Линфорд Кристи был в солидном возрасте, когда выиграл золото (в 32 года на Олимпиаде, забег на 100 метров), так что возраст — это никогда не проблема", — цитирует Сульшера Sky Sports.