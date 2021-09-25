Бенитес объяснил уход Хамеса из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес объяснил, почему его клуб избавился от плеймейкера Хамеса Родригеса.

На текущей неделе Хамес завершил переход в катарский "Эр-Райян", проведя на "Гудисон Парк" всего один год.



По словам Бенитеса, "ириски" просто не могли продолжать платить 200 тысяч фунтов в неделю игроку, который пропускает слишком много матчей из-за проблем со здоровьем.



"Ситуация с Хамесом была очень простой и в то же время сложной".



"Это Премьер-Лига, это "Эвертон". Здесь высочайшая интенсивность с первого дня и до последнего, а когда твой игрок доступен только в 50 процентах матчей, это непростая ситуация".



"Мы должны максимально эффективно использовать свои ресурсы, вот и все", — цитирует Бенитеса The Independent.