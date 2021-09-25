Клопп считает, что Салах так же хорош, как и Левандовски

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Мохамед Салах так же хорош, как и бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски.

Салаху нужен всего один забитый мяч, чтобы достичь рубежа в 100 голов за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге и стать 10-м лучшим бомбардиром клуба с "Энфилда" всех времен.



На текущей неделе Левандовски, которого Клопп и пригласил в дортмундскую "Боруссию" в 2010 году, получил европейскую "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Старого Света в сезоне 2020/21, однако Юрген ставит 29-летнего египтянина в один ряд со своим бывшим подопечным.



"Мо Салах абсолютно точно стоит с ним в одном ряду, насчет этого нет сомнений. Мо — голевая машина. По уровню профессионализма ему нет равных. Он делает все возможное, чтобы всегда быть в форме и не свернуть с пути. Первым приходит, последним уходит — это про Мо. Помимо этого, помимо его технического оснащения, он обладает отчаянным желанием забивать голы, и это тоже помогает. Точно так же и с Леви. Это хорошо и очень полезно для футболиста".



"Что бы ты ни умел делать на поле, тебе всегда нужен тот, кто заставит мяч пересечь линию ворот. И в этом плане я никогда не видел игрока лучше Мо. Он знает это. Его показатели результативности безумны. Очевидно, мне повезло работать с такими хорошими игроками", — цитирует Клоппа The Guardian.