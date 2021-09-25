Гвардиола: "У нас нет оружия, как как у "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэма"

Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда осталась позади своих конкурентов по Премьер-Лиге, не сумев купить нападающего топ-уровня минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" приобрел Ромелу Лукаку, а "Манчестер Юнайтед" укрепил нападение Криштиану Роналду, тогда как "Сити" так и не нашел замены покинувшему клуб Серхио Агуэро.

В сложившейся ситуации Гвардиоле не остается ничего другого, кроме как призвать игроков распределить между собой бомбардирские обязанности.

"Нападающий есть нападающий — они слегка сами по себе. Наравне с голкиперами они являются самым специфичными игроками".

"И их сложнее всего заполучить. Нам посчастливилось обладать Серхио так много лет, но, к сожалению, прошлый сезон сложился для него плохо из-за травм".

"В каком-то смысле мы уцелели без него, но когда мы играли с ним, у нас было нечто дополнительное. Мы обладаем исключительными игроками, но мы не обладаем таким оружием, как "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".

"Мы в своей команде должны использовать то, что у нас есть. У нас нет игрока, способного в одиночку забить 25 голов, поэтому мы должны делать это как команда, и именно к этому мы будем стремиться в нынешнем сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 25.09.2021 09:59 # slava-man-utd
    Будучи мешком такую чушь нести. Физрук

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  2. bangladesh 25.09.2021 09:54 # bangladesh
    ща бы тренируя мешок прибедняться, лысый шарлатан)

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  3. weorlfc 25.09.2021 08:47 # weorlfc
    Состав на квинтилион, а шарлатан ревёт

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  4. division 25.09.2021 08:43 # division
    Мы обладаем исключительными игроками, но мы не обладаем таким оружием, как "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".

    нормально, нормально так картонпуль обоссал

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  5. chelsiukpro 25.09.2021 08:39 # chelsiukpro
    Гарик красава киданул лысого :)) ослабил конкурента...

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  6. animadora 25.09.2021 08:33 # animadora
    …как как…, уже обосралась принцесска.

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  7. liverbro 25.09.2021 08:27 # liverbro
    Ждём экспертного мнения сруманка-королевы страпонов!

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