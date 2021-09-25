Гвардиола: "У нас нет оружия, как как у "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэма"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда осталась позади своих конкурентов по Премьер-Лиге, не сумев купить нападающего топ-уровня минувшим летом.
Минувшим летом "Челси" приобрел Ромелу Лукаку, а "Манчестер Юнайтед" укрепил нападение Криштиану Роналду, тогда как "Сити" так и не нашел замены покинувшему клуб Серхио Агуэро.
В сложившейся ситуации Гвардиоле не остается ничего другого, кроме как призвать игроков распределить между собой бомбардирские обязанности.
"Нападающий есть нападающий — они слегка сами по себе. Наравне с голкиперами они являются самым специфичными игроками".
"И их сложнее всего заполучить. Нам посчастливилось обладать Серхио так много лет, но, к сожалению, прошлый сезон сложился для него плохо из-за травм".
"В каком-то смысле мы уцелели без него, но когда мы играли с ним, у нас было нечто дополнительное. Мы обладаем исключительными игроками, но мы не обладаем таким оружием, как "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".
"Мы в своей команде должны использовать то, что у нас есть. У нас нет игрока, способного в одиночку забить 25 голов, поэтому мы должны делать это как команда, и именно к этому мы будем стремиться в нынешнем сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.
25.09.2021 08:00
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Будучи мешком такую чушь нести. Физрук
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ща бы тренируя мешок прибедняться, лысый шарлатан)
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Состав на квинтилион, а шарлатан ревёт
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Мы обладаем исключительными игроками, но мы не обладаем таким оружием, как "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".
нормально, нормально так картонпуль обоссал
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Гарик красава киданул лысого :)) ослабил конкурента...
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…как как…, уже обосралась принцесска.
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Ждём экспертного мнения сруманка-королевы страпонов!
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