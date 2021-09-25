Гвардиола: "У нас нет оружия, как как у "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда осталась позади своих конкурентов по Премьер-Лиге, не сумев купить нападающего топ-уровня минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" приобрел Ромелу Лукаку, а "Манчестер Юнайтед" укрепил нападение Криштиану Роналду, тогда как "Сити" так и не нашел замены покинувшему клуб Серхио Агуэро.



В сложившейся ситуации Гвардиоле не остается ничего другого, кроме как призвать игроков распределить между собой бомбардирские обязанности.



"Нападающий есть нападающий — они слегка сами по себе. Наравне с голкиперами они являются самым специфичными игроками".



"И их сложнее всего заполучить. Нам посчастливилось обладать Серхио так много лет, но, к сожалению, прошлый сезон сложился для него плохо из-за травм".



"В каком-то смысле мы уцелели без него, но когда мы играли с ним, у нас было нечто дополнительное. Мы обладаем исключительными игроками, но мы не обладаем таким оружием, как "Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".



"Мы в своей команде должны использовать то, что у нас есть. У нас нет игрока, способного в одиночку забить 25 голов, поэтому мы должны делать это как команда, и именно к этому мы будем стремиться в нынешнем сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.