Артета: "Обамеянг будет забивать больше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг восстановит свою результативность.

За весь прошлый сезон Обамеянг, прежде привыкший бороться за "Золотую бутсу", забил только 10 голов в Премьер-Лиге, включая два с пенальти.



В новой кампании Пьер-Эмерик пока отличился только раз, однако в преддверии дерби с "Тоттенхэмом" Артета поддержал 32-летнего габонца.



"Думаю, сейчас он в очень хорошей форме. И хотя он не забил против "Бернли", он сыграл выдающимся образом в плане того, как действовал на благо команды. В воскресенье мы ожидаем от него того же".



"Он будет забивать больше голов, а моменты он и так имеет. Мы должны создавать больше моментов для него, чаще выводя его на голевые позиции. Мы знаем, что произойдет, когда он там оказывается. Он в хорошей форме".



"Тебе лишь нужен особенный момент и внимание к деталям. В такого рода матчах многие вещи могут повлиять на результат, а и именно в них большие игроки проявляют себя", — цитирует Артету Sky Sports.