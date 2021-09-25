Хакими подтвердил, что мог перейти в "Челси"

Ашраф Хакими Правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими подтвердил, что мог перейти в "Челси" минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" лишь приобрел нападающего Ромелу Лукаку из "Интера" и арендовал Сауля Ньигеса из "Атлетико".

На радаре у "синих" был и Хакими, партнер Лукаку по "Интеру", однако 22-летний марокканец предпочел лондонцам "команду мечты", перебравшись в Париж по сделке стоимостью 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов).

"Я имел на руках два предложения: одно от "Челси" и одно от ПСЖ. Но я чувствовал, что должен отправиться в Париж и что буду счастлив там".

"ПСЖ — отличный клуб, и я очень ценю, какую поддержку эти фанаты мне сразу же оказали. Мне повезло, потому что ко мне присоединилось так много чемпионов".

"Я хорошо себя чувствую в ПСЖ, у нас команда мечты, и я рад быть ее частью", — сообщил Хакими L'Equipe.


Метки ПСЖ, Хакими, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2021 06:00

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  1. chelsiukpro 25.09.2021 07:16 # chelsiukpro
    Я имел на руках два предложения: одно от "Челси" и одно от ПСЖ

    НЕ ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ А КЛУБУ! ПСЖ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖИЛ ИНТЕРУ

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  2. division 25.09.2021 06:56 # division
    Выбрал деньги, его право. В Челси никто бы ему такую зарплату не дал, так что прямая дорога к денежным мешкам

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  3. danny949494 25.09.2021 06:19 # danny949494
    Слабак!

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