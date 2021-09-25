Правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими подтвердил, что мог перейти в "Челси" минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" лишь приобрел нападающего Ромелу Лукаку из "Интера" и арендовал Сауля Ньигеса из "Атлетико".



На радаре у "синих" был и Хакими, партнер Лукаку по "Интеру", однако 22-летний марокканец предпочел лондонцам "команду мечты", перебравшись в Париж по сделке стоимостью 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов).



"Я имел на руках два предложения: одно от "Челси" и одно от ПСЖ. Но я чувствовал, что должен отправиться в Париж и что буду счастлив там".



"ПСЖ — отличный клуб, и я очень ценю, какую поддержку эти фанаты мне сразу же оказали. Мне повезло, потому что ко мне присоединилось так много чемпионов".



"Я хорошо себя чувствую в ПСЖ, у нас команда мечты, и я рад быть ее частью", — сообщил Хакими L'Equipe.