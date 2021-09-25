6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 24 сентября, семью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



Спустя четыре месяца после финала Лиги Чемпионов "Челси" и "Манчестер Сити" встретятся снова, а в случае победы "синие" нарастят свой отрыв от конкурента до шести очков. "Горожан" как действующих чемпионов Премьер-Лиги такой сценарий не устраивает, да и четвертый раз подряд капитулировать перед Томасом Тухелем — не к лицу. Ни одна из 12 последних встреч этих соперников в чемпионате не завершилась вничью.



Голкипер "Челси" Эдуар Менди восстановился после ушиба бедра, а вот Мейсон Маунт выбил из строя с небольшой травмой. Также в лазарете остается Кристиан Пулишич.



"Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса, Эмерика Лапорта, Александра Зинченко, Родри и Илкай Гюндогана.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 14:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" является одним из трех лидеров Премьер-Лиги на данный момент, однако поражения от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов и "Вест Хэма" в Кубке Лиги сгущают тучи над Оле Гуннаром Сульшером. В прошлый уикенд "Астон Вилла" комфортно обыграла "Эвертон", а посреди недели дала бой "Челси" в кубковом матче, так что можно ожидать упорного противостояния. В 45 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели только одно поражение — 0:1 дома в декабре 2009.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани оправился после мышечного растяжения. Амад Диалло и Маркус Рэшфорд команде не помогут.



"Астон Вилла" потеряла на несколько недель Леона Бэйли с растяжением бедра. Джон Макгинн оправился после сотрясения. Аксель Туанзебе не сыграет из-за условия своей аренды.



УОТФОРД — НЬЮКАСЛ 17:00



"Уотфорд" переживает взлеты и падения на старте сезона, но свои шесть очков уже имеет. "Ньюкасл" — одна из пяти команд, которые пока не познали радости побед в новой кампании Премьер-Лиги. "Сороки" выиграли только одну из 10 последних встреч с "шершнями" с учетом всех соревнований (2 ничьи, 7 поражений).



Нападающий "Уотфорда" Жоао Педро залечил свое колено. Поправился и Кике Фемения. Даниэль Бахманн травмирован.



"Ньюкасл" не сможет рассчитывать на Фредди Вудмана, Джамаала Ласселса, Пола Дамметта, Джонджо Шелви и Джо Уиллока.



ЛЕСТЕР — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" проиграл три из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, что не красит команду, которая в прошлой кампании сражалась за попадание в Лигу Чемпионов. "Бернли" тоже выступает ниже своего уровня, располагаясь с единственным набранным очком на предпоследнем месте. "Лисы" не знают поражений уже в 10 домашних встречах с "бордовыми" в чемпионате (6 побед, 4 ничьи).



Защитник "Лестера" Джонни Эванс может сыграть свой первый за последние пять месяцев матч Премьер-Лиги. Айозе Перес возвращается после дисквалификации. Весле Фофана остается в лазарете.



"Бернли" все еще лишен Кевина Лонга, но Джош Браунхилл и Коннор Робертс залечили свои болячки.



ЛИДС — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Лидсу" нужно что-то делать с обороной — только находящиеся в зоне вылета "Ньюкасл" и "Норвич" пропустили голов больше, нежели "белые" (12). В прошлый уикенд "Вест Хэм" обиднейшим образом уступил "Манчестер Юнайтед", однако посреди недели отомстил, выбив "красных дьяволов" из Кубка Лиги. "Молотобойцы" могут впервые с 1949 года оформить три победы подряд против "Лидса" в чемпионате.



У нападающего "Лидса" Патрика Бэмфорда травма лодыжки. Диего Льоренте и Робин Кох точно не сыграют, Рафинья, Люк Эйлинг и Джек Харрисон под вопросом. Паскаль Стрейк дисквалифицирован.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио возвращается после матча дисквалификации. У Райана Фредерикса травма паховых мышц.



ЭВЕРТОН — НОРВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция



За последнюю неделю "Эвертон" резко подпортил впечатление о себе, сперва разгромно уступив "Астон Вилле", а затем вылетев из Кубка Лиги. Однако проигравший все пять матчей в этом сезоне Премьер-Лиги "Норвич" видится подходящим соперником, чтобы вернуться в колею. "Ириски" проиграли обе последние домашние встречи с "канарейками" во всех соревнованиях.



Пропустивший два последних матча "Эвертона" Джордан Пикфорд решил свои проблемы с плечом. Люка Динь должен оправиться после небольшой травмы икроножной мышцы. Шеймус Коулмен, Андре Гомеш, Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин команде не помогут.



"Норвич" вынужден обходиться без Кристофа Циммермана и Пшемыслава Плахеты. Тодд Кантуэлл отлучился по причинам личного характера.



БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Брентфорд" смотрится пока солиднее всех из новичков — набирая восемь очков в пяти первых матчах Премьер-Лиги, еще ни один новичок не вылетал. "Ливерпуль" входит в число лидеров дивизиона и в пяти первых поединках пропустил только один гол. Последний раз эти команды встречались в рамках чемпионата еще в 1947 году.



У "Брентфорда" нет свежих кадровых проблем.



"Ливерпуль" потерял на несколько недель полузащитника Тиаго Алькантару с травмой икроножной мышцы. Также в субботу не сыграет Наби Кейта. Харви Эллиотт вернется в следующем году.