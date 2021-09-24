Пол Инс: "Санчо все еще молод, но это не игра в FIFA!"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс раскритиковал игру вингера "красных дьяволов" Джейдона Санчо.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов Санчо сыграл семь матчей за "Юнайтед", не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.



Инсу кажется, что 21-летний англичанин слишком увлекается индивидуальными действиями, словно играет в футбольный симулятор.



"Я понимаю, что Санчо все еще молод, он все еще учится. Но это не игра в FIFA. Здесь все не сводится к тому, что тебе нужно обвести двух, трех, четырех игроков и выполнять эти финты".



"Да, это славно, когда у него получается, но, глядя на это пижонство игроков вроде Санчо и Лингарда, ты просто хочешь, чтобы они играли в нормальный футбол", — сообщил Инс The United Stand.