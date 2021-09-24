Бразилия призвала восемь игроков из Премьер-Лиги

Восемь игроков из клубов Премьер-Лиги были вызваны в сборную Бразилии на предстоящие матчи в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, во время предыдущего международного перерыва клубы Премьер-Лиги не отпустили в сборные игроков, которым по возвращении в Британию пришлось бы отбывать 10-дневный карантин в отеле.



Та ситуация обернулась скандалом, потому что ФИФА дисквалифицировала таких игроков, сняв свои санкции менее чем за сутки до начала тура Премьер-Лиги.



Требование о карантине по возвращении из стран "красного списка" действует до сих пор, однако это не помешало бразильцам вызвать Алиссона и Фабиньо из "Ливерпуля", Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Эмерсона Рояла из "Тоттенхэма", Тиаго Силву из "Челси", Фреда из "Манчестер Юнайтед" и Рафинью из "Лидса".



По информации Sky Sports, в данный момент идет обсуждение о том, чтобы сделать исключение по карантину для игроков из Премьер-Лиги, в противном случае скандал может повториться.



Добавим, в октябре бразильской сборной предстоит сыграть против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая, причем последний матч состоится утром в пятницу, 15 октября.