Мейсон Маунт не сыграет с "Сити"

Полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту придется пропустить выезд к "Манчестер Сити" в субботу из-за травмы.

В минувшую среду 22-летний Маунт помог "Челси" победить "Астон Виллу" в Кубке Лиги и даже реализовал пенальти в серии 11-метровых.



В этом же матче Мейсон получил небольшую травму, которую не успевает залечить к полудню субботы.



"Он очень расстроен, а я не почувствовал этого во время матча, потому что во втором тайме играл, несмотря на травму".



"Он закончил матч и чувствовал себя уверенно, чтобы исполнить пенальти. Так что его травма стала сюрпризом".



"Он идет на поправку огромными шагами, и будь матч на день позже, он, возможно, бы и сыграл".



"Это небольшая травма, но мы все равно расстроены, потому что он тот игрок, на которого мы рассчитываем".



"Но как бы он ни был важен, как бы мы ни полагались на него, мы обязаны найти решения без него", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля talkSPORT.



Также Тухель подтвердил возвращение в строй голкипера Эдуара Менди, который пропустил кубковый матч с "Виллой" и дерби против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.