Гвардиола не придает значения трем подряд поражениям от "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что у "Челси" нет психологического преимущества над его командой после трех побед подряд в прошлом сезоне.

"Челси" выиграл все три последних встречи с "Сити", включая финал Лиги Чемпионов в конце мая. Однако это не тревожит Гвардиолу в преддверии субботнего противостояния с "синими" на "Этихад".



Гвардиола считает, что каждое из этих трех поражений было обособленным, но в то же время надеется, что "горожане" сделали выводы.



"Мы будем готовиться к этому матчу, как готовились к "Саутгемптону" и предыдущим. Каждый матч — это новое испытание, а также возможность прибавить, извлечь урок и сыграть лучше".



"Это будет совершенно другой матч. В Кубке Англии мы встречались в полуфинале — то был упорный матч, который мы проиграли. Когда мы встречались в Премьер-Лиге, то уже выиграли титул, мы были без пяти минут чемпионами. В Лиге Чемпионов, конечно, матч был огромной важности".



"Надеемся, мы извлекли урок, но это будет другое соревнование", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.