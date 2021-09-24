Гвардиола не придает значения трем подряд поражениям от "Челси"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что у "Челси" нет психологического преимущества над его командой после трех побед подряд в прошлом сезоне.

"Челси" выиграл все три последних встречи с "Сити", включая финал Лиги Чемпионов в конце мая. Однако это не тревожит Гвардиолу в преддверии субботнего противостояния с "синими" на "Этихад".

Гвардиола считает, что каждое из этих трех поражений было обособленным, но в то же время надеется, что "горожане" сделали выводы.

"Мы будем готовиться к этому матчу, как готовились к "Саутгемптону" и предыдущим. Каждый матч — это новое испытание, а также возможность прибавить, извлечь урок и сыграть лучше".

"Это будет совершенно другой матч. В Кубке Англии мы встречались в полуфинале — то был упорный матч, который мы проиграли. Когда мы встречались в Премьер-Лиге, то уже выиграли титул, мы были без пяти минут чемпионами. В Лиге Чемпионов, конечно, матч был огромной важности".

"Надеемся, мы извлекли урок, но это будет другое соревнование", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 19:00

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  1. hunter022 24.09.2021 19:49 # hunter022
    Должна быть победа 0:3 и поражения забудутся

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  2. abracadabra55 24.09.2021 19:30 # abracadabra55
    Тревожно за сити, но... ничейка.

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  3. true-manc 24.09.2021 19:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. askarko 24.09.2021 19:07 # askarko
    пусть победит сильчелси

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