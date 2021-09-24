Тухель: "Это не я против Гвардиолы"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал не сводить предстоящий матч с "Манчестер Сити" к противостоянию его и Хосепа Гвардиолы.
С момента своего назначения в "Челси" Тухель успел отпраздновать три победы подряд над Гвардиолой: в полуфинале Кубка Англии, в Премьер-Лиге и в финале Лиги Чемпионов.
Кажется, Тухель нашел уязвимое место в "Сити", однако Томас уверяет, что все эти победы были тяжелыми, и субботний выезд на "Этихад" не будет исключением.
"Не так давно многие говорили мне, что я не знаю, как победить Пепа. Как бы то ни было, это не я против него".
"Завтра мы играем не матч в теннис или шахматы, мы играем своими командами. Наши команды и клубы соперничают друг с другом на очень высоко уровне".
"Если быть честным, то в наших трех последних очных матчах игра была 50 на 50. Я не говорю, что было до матчей, но во время матча игра была равной, и исход мог быть любым".
"Когда идет игра 50 на 50, маленькая деталь может решить судьбу матча. Незначительная ситуация может дать тебе преимущество, а также тебе нужно немного удачи".
"У меня ощущение, что это были матчи 50 на 50, и завтра я ожидаю того же. Мы хотим упорно сражаться ради положительного исхода — несколько раз нам это уже удалось, но, как я уже сказал, мы знаем, как нам пришлось попотеть в этих матчах", — цитирует Тухеля Sky Sports.
24.09.2021 18:00
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