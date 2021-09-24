Сульшер винит Клоппа в том, что МЮ перестал получать пенальти
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, что из-за того "красные дьяволы" перестали зарабатывать пенальти.
У Сульшера остались большие претензии к судейству после двух последних матчей — против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге и в Кубке Лиги. Оле Гуннар вообще чувствует, что арбитры стали крайне неохотно присуждать 11-метровые "Юнайтед".
Размышляя об этом, Сульшер возвращается к матчу против "Ливерпуля" в январе, когда Клопп подметил подозрительно высокое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".
"Я слышал, что за два года при Оле "Манчестер Юнайтед" получил больше пенальти, чем я за пять с половиной лет здесь. Без понятия, есть ли здесь моя вина и как это вообще возможно", — сказал тогда Юрген.
Сульшер чувствует, что Клоппу удалось повлиять на рефери, и те теперь предвзято относятся к его команде.
"Мы просто должны надеяться, что будем получать то, чего заслуживаем. В двух последних матчах мы должны были получить три пенальти".
"В прошлом сезоне определенный тренер начал выражать беспокойство по поводу того, что мы получаем пенальти, и кажется, что с того момента присуждать нам пенальти стало сложнее".
"Я наблюдаю очень, очень большую разницу между тем, что было до, и тем, что было после. Однако мы просто должны оставить это арбитрам и надеяться, что они будут поступать правильно", — цитирует Сульшера Sky Sports.
24.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
фергюсон то помнит навыки ртом с судьями
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Ахах) норм продолжает формировать мнение у общественности, что пенки у мю во главе всего)
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Как же горит у манков, привыкли побеждать с помощью судей)))
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Олежка Олежка ну ты полный долбень с такими раскладами! Если нету пенальти даже смотря по вару так за что давать вам их?
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Блеа иди нахер со своим недоумком Кэрриком, МЮ нужны трофеи победы, а не ваша размазня безхребетная на поле. Люблю вас как игроков, как штаб вы ничтожество.
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самое главное, что для судей это всё проходит безнаказанно. раньше за ошибки хоть отстраняли, сейчас (с Варом) забили на это.
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