Сульшер винит Клоппа в том, что МЮ перестал получать пенальти

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, что из-за того "красные дьяволы" перестали зарабатывать пенальти.

У Сульшера остались большие претензии к судейству после двух последних матчей — против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге и в Кубке Лиги. Оле Гуннар вообще чувствует, что арбитры стали крайне неохотно присуждать 11-метровые "Юнайтед".

Размышляя об этом, Сульшер возвращается к матчу против "Ливерпуля" в январе, когда Клопп подметил подозрительно высокое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".

"Я слышал, что за два года при Оле "Манчестер Юнайтед" получил больше пенальти, чем я за пять с половиной лет здесь. Без понятия, есть ли здесь моя вина и как это вообще возможно", — сказал тогда Юрген.

Сульшер чувствует, что Клоппу удалось повлиять на рефери, и те теперь предвзято относятся к его команде.

"Мы просто должны надеяться, что будем получать то, чего заслуживаем. В двух последних матчах мы должны были получить три пенальти".

"В прошлом сезоне определенный тренер начал выражать беспокойство по поводу того, что мы получаем пенальти, и кажется, что с того момента присуждать нам пенальти стало сложнее".

"Я наблюдаю очень, очень большую разницу между тем, что было до, и тем, что было после. Однако мы просто должны оставить это арбитрам и надеяться, что они будут поступать правильно", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, рефери, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 845

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  1. askarko 24.09.2021 17:28 # askarko
    фергюсон то помнит навыки ртом с судьями

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  2. slavik92 24.09.2021 17:25 # slavik92
    Ахах) норм продолжает формировать мнение у общественности, что пенки у мю во главе всего)

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  3. tomas-tuchel 24.09.2021 17:09 # tomas-tuchel
    Как же горит у манков, привыкли побеждать с помощью судей)))

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  4. chelsiukpro 24.09.2021 17:06 # chelsiukpro
    Олежка Олежка ну ты полный долбень с такими раскладами! Если нету пенальти даже смотря по вару так за что давать вам их?

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  5. mancunia-planet 24.09.2021 17:05 # mancunia-planet
    Блеа иди нахер со своим недоумком Кэрриком, МЮ нужны трофеи победы, а не ваша размазня безхребетная на поле. Люблю вас как игроков, как штаб вы ничтожество.

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  6. manutd-20champ 24.09.2021 17:03 # manutd-20champ
    самое главное, что для судей это всё проходит безнаказанно. раньше за ошибки хоть отстраняли, сейчас (с Варом) забили на это.

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