Сульшер винит Клоппа в том, что МЮ перестал получать пенальти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, что из-за того "красные дьяволы" перестали зарабатывать пенальти.

У Сульшера остались большие претензии к судейству после двух последних матчей — против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге и в Кубке Лиги. Оле Гуннар вообще чувствует, что арбитры стали крайне неохотно присуждать 11-метровые "Юнайтед".



Размышляя об этом, Сульшер возвращается к матчу против "Ливерпуля" в январе, когда Клопп подметил подозрительно высокое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".



"Я слышал, что за два года при Оле "Манчестер Юнайтед" получил больше пенальти, чем я за пять с половиной лет здесь. Без понятия, есть ли здесь моя вина и как это вообще возможно", — сказал тогда Юрген.



Сульшер чувствует, что Клоппу удалось повлиять на рефери, и те теперь предвзято относятся к его команде.



"Мы просто должны надеяться, что будем получать то, чего заслуживаем. В двух последних матчах мы должны были получить три пенальти".



"В прошлом сезоне определенный тренер начал выражать беспокойство по поводу того, что мы получаем пенальти, и кажется, что с того момента присуждать нам пенальти стало сложнее".



"Я наблюдаю очень, очень большую разницу между тем, что было до, и тем, что было после. Однако мы просто должны оставить это арбитрам и надеяться, что они будут поступать правильно", — цитирует Сульшера Sky Sports.