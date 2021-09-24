В Англии могут разрешить распитие алкоголя на трибунах
В Англии может быть снят запрет на распитие алкоголя на трибунах футбольных стадионов.
Данный запрет действует с 1985 года и был введен, чтобы хоть как-нибудь обуздать буйных английских фанатов.
В данный момент купить и употребить алкогольные напитки можно только перед началом футбольного матча или в перерыве — расписание на местах запрещено.
Однако в других видах спорта — вроде регби или крикета — такого запрета нет, как и в Национальной Лиге и Лиге Два, и это не приводит к инцидентам.
Как сообщает The Times, в британском правительстве задумались о снятии этого запрета и считают, что распитие алкоголя на местах может стать важной частью зрительского опыта при посещении футбола в стране.
24.09.2021 16:00
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Главное колбасоидам безмозглым не разрешайте,ато повторят Хиллсборо и нашу любимую АПЛ приостановят из-за конченых зеропуков
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в умеренных количествах почему бы и нет?
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ура блять!
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Об улучшении «зрительского опыта» они думают, конечно)))
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