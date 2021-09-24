В Англии могут разрешить распитие алкоголя на трибунах

В Англии может быть снят запрет на распитие алкоголя на трибунах футбольных стадионов.

Данный запрет действует с 1985 года и был введен, чтобы хоть как-нибудь обуздать буйных английских фанатов.



В данный момент купить и употребить алкогольные напитки можно только перед началом футбольного матча или в перерыве — расписание на местах запрещено.



Однако в других видах спорта — вроде регби или крикета — такого запрета нет, как и в Национальной Лиге и Лиге Два, и это не приводит к инцидентам.



Как сообщает The Times, в британском правительстве задумались о снятии этого запрета и считают, что распитие алкоголя на местах может стать важной частью зрительского опыта при посещении футбола в стране.