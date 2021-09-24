В Англии могут разрешить распитие алкоголя на трибунах

Фанаты В Англии может быть снят запрет на распитие алкоголя на трибунах футбольных стадионов.

Данный запрет действует с 1985 года и был введен, чтобы хоть как-нибудь обуздать буйных английских фанатов.

В данный момент купить и употребить алкогольные напитки можно только перед началом футбольного матча или в перерыве — расписание на местах запрещено.

Однако в других видах спорта — вроде регби или крикета — такого запрета нет, как и в Национальной Лиге и Лиге Два, и это не приводит к инцидентам.

Как сообщает The Times, в британском правительстве задумались о снятии этого запрета и считают, что распитие алкоголя на местах может стать важной частью зрительского опыта при посещении футбола в стране.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 24.09.2021 17:11 # ray-black
    Последние 2 строчки вводят в ступор.

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  2. jirrort 24.09.2021 16:54 # jirrort
    Главное колбасоидам безмозглым не разрешайте,ато повторят Хиллсборо и нашу любимую АПЛ приостановят из-за конченых зеропуков

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  3. manutd-20champ 24.09.2021 16:52 # manutd-20champ
    в умеренных количествах почему бы и нет?

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  4. naby-keita 24.09.2021 16:07 # naby-keita
    ура блять!

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  5. sisyazavr 24.09.2021 16:06 # sisyazavr
    Об улучшении «зрительского опыта» они думают, конечно)))

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