Тиаго пропустит матч против "Манчестер Сити"

Тиаго Алькантара Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю полузащитника Тиаго Алькантары с травмой икроножной мышцы.

Тиаго в хорошей форме начал новый сезон, однако во втором тайме матча против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд получил мышечное повреждение.

30-летний испанец пропустил матч Кубка Лиги против "Норвича" посреди недели и теперь вернется только после международного перерыва, что исключат его участие в битве с "Манчестер Сити" 3 октября.

"Пока неясно, когда Тиаго вернется. У него травма икроножной мышцы. Это случится, наверное, после международного перерыва, вряд ли раньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 15:00

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  1. naby-keita 24.09.2021 15:59 # naby-keita
    Привет! Ты че ахуел? Главный наш тащер не может травмиравацо импоссиблйопта! (c)

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  2. liverpoolec23 24.09.2021 15:38 # liverpoolec23
    Жавай пидрила(true-manc) твоя очередь открывать петушиный рот. Да Ливерпуль и без Тьяго разьебет этих голубых выскачек

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  3. danny949494 24.09.2021 15:22 # danny949494
    Второй пз отвалился)
    Зае6ись))

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