Тиаго пропустит матч против "Манчестер Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю полузащитника Тиаго Алькантары с травмой икроножной мышцы.
Тиаго в хорошей форме начал новый сезон, однако во втором тайме матча против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд получил мышечное повреждение.
30-летний испанец пропустил матч Кубка Лиги против "Норвича" посреди недели и теперь вернется только после международного перерыва, что исключат его участие в битве с "Манчестер Сити" 3 октября.
"Пока неясно, когда Тиаго вернется. У него травма икроножной мышцы. Это случится, наверное, после международного перерыва, вряд ли раньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.
24.09.2021 15:00
Просмотров: 492
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Привет! Ты че ахуел? Главный наш тащер не может травмиравацо импоссиблйопта! (c)
(ответить)
Жавай пидрила(true-manc) твоя очередь открывать петушиный рот. Да Ливерпуль и без Тьяго разьебет этих голубых выскачек
(ответить)
Второй пз отвалился)
Зае6ись))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий