Тиаго пропустит матч против "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю полузащитника Тиаго Алькантары с травмой икроножной мышцы.

Тиаго в хорошей форме начал новый сезон, однако во втором тайме матча против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд получил мышечное повреждение.



30-летний испанец пропустил матч Кубка Лиги против "Норвича" посреди недели и теперь вернется только после международного перерыва, что исключат его участие в битве с "Манчестер Сити" 3 октября.



"Пока неясно, когда Тиаго вернется. У него травма икроножной мышцы. Это случится, наверное, после международного перерыва, вряд ли раньше", — цитирует Клоппа Sky Sports.