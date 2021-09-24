Галлас по-прежнему считает, что "Арсеналу" не стоило приглашать Артету

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас по-прежнему считает, что назначение Микеля Артеты главным тренером "канониров" было ошибкой.

Галлас высказывал свое скептическое мнение насчет Артеты еще в прошлом сезоне, а старт новой кампании только убедил его в том, что "Арсеналу" следовало назначить кого-то другого.



Вильям думает, что плохой результат в дерби против "Тоттенхэма" в ближайший уикенд может приблизить увольнение испанского специалиста.



"Еще в прошлом сезоне я говорил, что он не является правильным человеком для "Арсенала". Я говорил, что у него нет опыта управления командой. На мой взгляд, "Арсенал" совершил ошибку, выбрав Микеля Артету".



"Он был ассистентом Пепа Гвардиолы, но быть ассистентом — это не то же самое, как быть главным тренером, потому что ты должен принимать все решения. И ты должен нести всю ответственность".



"Я знаю, что фанаты не были рады восьмому месту в прошлом сезоне. Каждому интересно, сколько продержится Микель Артета в качестве главного тренера".



"Следующий матч против "Тоттенхэма" — это хорошая проверка для него. После этого матча мы будем знать больше о его положении в клубе. Увеличится ли давление на него, или он сможет чуть расслабиться, делая свою работу?"



"В этом сезоне у него нет никаких оправданий — они не играют в еврокубках, и у него есть вся неделя на подготовку к матчу на выходных. Они должны добиться положительного результата", — цитирует Галласа Daily Express.