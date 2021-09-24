Галлас по-прежнему считает, что "Арсеналу" не стоило приглашать Артету
Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас по-прежнему считает, что назначение Микеля Артеты главным тренером "канониров" было ошибкой.
Галлас высказывал свое скептическое мнение насчет Артеты еще в прошлом сезоне, а старт новой кампании только убедил его в том, что "Арсеналу" следовало назначить кого-то другого.
Вильям думает, что плохой результат в дерби против "Тоттенхэма" в ближайший уикенд может приблизить увольнение испанского специалиста.
"Еще в прошлом сезоне я говорил, что он не является правильным человеком для "Арсенала". Я говорил, что у него нет опыта управления командой. На мой взгляд, "Арсенал" совершил ошибку, выбрав Микеля Артету".
"Он был ассистентом Пепа Гвардиолы, но быть ассистентом — это не то же самое, как быть главным тренером, потому что ты должен принимать все решения. И ты должен нести всю ответственность".
"Я знаю, что фанаты не были рады восьмому месту в прошлом сезоне. Каждому интересно, сколько продержится Микель Артета в качестве главного тренера".
"Следующий матч против "Тоттенхэма" — это хорошая проверка для него. После этого матча мы будем знать больше о его положении в клубе. Увеличится ли давление на него, или он сможет чуть расслабиться, делая свою работу?"
"В этом сезоне у него нет никаких оправданий — они не играют в еврокубках, и у него есть вся неделя на подготовку к матчу на выходных. Они должны добиться положительного результата", — цитирует Галласа Daily Express.
24.09.2021 14:00
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