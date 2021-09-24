Клопп заступился за владельцев "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за американских владельцев клуба после новости о расширении "Энфилда".

В минувшую среду "Ливерпуль" подтвердил, что на следующей неделе приступает к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд", благодаря чему у "красных" будет третий самый вместительный стадион в Премьер-Лиге.

Решение клуба вложить 60 миллионов фунтов в расширение стадиона расстроило немалое количество болельщиков, которые считают, что было лучше инвестировать эти деньги в укрепление состава, однако Клопп спешит встать на защиту своих боссов из Fenway Sports Group.

"Время от времени наших владельцев критикуют за то или это, но мы не должны забывать, что они уже дали нам дополнительные места и теперь дадут еще 7,000".

"Это замечательная новость для клуба и для будущего. На 7,000 людей больше смогут смотреть за этой удивительной командой, и это замечательно. Кроме того, это будет хорошо выглядеть, как мы в этом убедились по другой трибуне. Это хорошо, очень хорошо, очень захватывающе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1148

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  1. liverpoolec23 24.09.2021 14:26 # liverpoolec23
    Сразу видно скольео пидорасов на этом сайте, true-manc видимо их лидер, а поэтому и пускают по кругу эту шлюшку.

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  2. tursa 24.09.2021 14:02 # tursa
    фанаты которые критикуют за вложения идиоты, они бы еще начали критиковать что переехали в киркби
    вложение в стадион только будет приносить прибыль и пользу, а футболист сегодня есть, завтра нет, за 60 лямов топаря и никого не купишь сейчас

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  3. true-manc 24.09.2021 13:54 # true-manc
    петух и терпила
    лгбт-активист, х*ли

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  4. electric 24.09.2021 13:53 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  5. blue-god 24.09.2021 13:27 # blue-god
    Куколд

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  6. jirrort 24.09.2021 13:19 # jirrort
    Рабочая глотка у портового таракана

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  7. mancityman 24.09.2021 13:08 # mancityman
    опять хуйло очкастое завоняло

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