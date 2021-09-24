"Ливерпуль" может возобновить интерес к Боуэну

"Ливерпуль" может возобновить интерес к вингеру "Вест Хэма" Джарроду Боуэну.

Интерес "Ливерпуля" к Боуэну существовал еще минувшим летом, но мерсисайдский клуб решил ограничиться покупкой защитника Ибраимы Конате у "РБ Лейпциг".



Как утверждает Liverpool Echo, стоивший "Вест Хэму" 20 миллионов фунтов Джаррод остается на радаре у "Ливерпуля". В январе или по окончании сезона "красные" могут решиться на покупку 24-летнего англичанина.



Боуэн прибыл в Премьер-Лигу только в январе 2020, в предшествующие своему трансферу шесть месяцев забив 16 голов и отдав семь результативных передач в 29 матчах за "Халл".



Джаррод уверенно чувствует себя в "Вест Хэме", в прошлом сезоне забив девять голов и отдав девять результативных передач за команду Дэвида Мойеса.



Высокая работоспособность, напористость, готовность много бегать и прессинговать делают Боуэна идеальным игроком для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Как и Мохамед Салах, Джаррод является левшой и предпочитает действовать на правом краю атаки. Впрочем, одинаково эффективно англичанин может сыграть правого полузащитника или даже центрального нападающего.