"Ливерпуль" может возобновить интерес к Боуэну

Джаррод Боуэн "Ливерпуль" может возобновить интерес к вингеру "Вест Хэма" Джарроду Боуэну.

Интерес "Ливерпуля" к Боуэну существовал еще минувшим летом, но мерсисайдский клуб решил ограничиться покупкой защитника Ибраимы Конате у "РБ Лейпциг".

Как утверждает Liverpool Echo, стоивший "Вест Хэму" 20 миллионов фунтов Джаррод остается на радаре у "Ливерпуля". В январе или по окончании сезона "красные" могут решиться на покупку 24-летнего англичанина.

Боуэн прибыл в Премьер-Лигу только в январе 2020, в предшествующие своему трансферу шесть месяцев забив 16 голов и отдав семь результативных передач в 29 матчах за "Халл".

Джаррод уверенно чувствует себя в "Вест Хэме", в прошлом сезоне забив девять голов и отдав девять результативных передач за команду Дэвида Мойеса.

Высокая работоспособность, напористость, готовность много бегать и прессинговать делают Боуэна идеальным игроком для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Как и Мохамед Салах, Джаррод является левшой и предпочитает действовать на правом краю атаки. Впрочем, одинаково эффективно англичанин может сыграть правого полузащитника или даже центрального нападающего.


Метки Боуэн, Вест Хэм, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 24.09.2021 12:30 # tursa
    Можно взять если вх не будет заряжать цену
    Летом избавятся от ориги и как раз на его место

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  2. frisby 24.09.2021 12:30 # frisby
    Вест хэм залупит 45-55 млн за брита

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  3. gerrard08 24.09.2021 12:21 # gerrard08
    Мля лучше Рафинью

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