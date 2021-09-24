В Пакистане могут появиться двойники клубов Премьер-Лиги

Майкл Оуэн Клубы Премьер-Лиги готовы создать своих двойников в Футбольной лиге Пакистана (Pakistan Football League).

Весной следующего года в Пакистане будет запущена первая профессиональная лига, где будут выступать команды из городов Карачи, Лахор, Кветта, Исламабад, Пешавар и Мултан.

Как стало известно Daily Mail, как раз с этими шестью командами и ведут переговоры представители Премьер-Лиги, включая один клуб "большой шестерки", о выстраивании партнерских отношений.

Если все получится, то в PFL появятся команды с теми же названиями и цветами, что и их визави в Премьер-Лиге.

Стоит отметить, что официальным послом FPL выступает экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, заключивший трехлетний контракт с пакистанцами.

"Пакистанский футбол обладает огромным потенциалом, и я буду рад разглядеть пока невыявленные таланты в стране с населением в 220 миллионов человек".

"Я предвкушаю перекрестное продвижение и развитие футбола Великобритании и Пакистана через первую лигу по модели франшизы", — сообщил Оуэн.


Метки Оуэн, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 11:00

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  1. jirrort 24.09.2021 11:26 # jirrort
    Мы летели на вертолетах бомбить Пакистан

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  2. dallaslp 24.09.2021 11:23 # dallaslp
    алло, это Пакистан? Нам нужен один килограмм!

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  3. chelsea88 24.09.2021 11:15 # chelsea88
    Так как Пакистан мусульманская страна, я так понимаю аснл там не появится.

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