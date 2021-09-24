В Пакистане могут появиться двойники клубов Премьер-Лиги
Клубы Премьер-Лиги готовы создать своих двойников в Футбольной лиге Пакистана (Pakistan Football League).
Весной следующего года в Пакистане будет запущена первая профессиональная лига, где будут выступать команды из городов Карачи, Лахор, Кветта, Исламабад, Пешавар и Мултан.
Как стало известно Daily Mail, как раз с этими шестью командами и ведут переговоры представители Премьер-Лиги, включая один клуб "большой шестерки", о выстраивании партнерских отношений.
Если все получится, то в PFL появятся команды с теми же названиями и цветами, что и их визави в Премьер-Лиге.
Стоит отметить, что официальным послом FPL выступает экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, заключивший трехлетний контракт с пакистанцами.
"Пакистанский футбол обладает огромным потенциалом, и я буду рад разглядеть пока невыявленные таланты в стране с населением в 220 миллионов человек".
"Я предвкушаю перекрестное продвижение и развитие футбола Великобритании и Пакистана через первую лигу по модели франшизы", — сообщил Оуэн.
24.09.2021 11:00
Просмотров: 478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мы летели на вертолетах бомбить Пакистан
(ответить)
алло, это Пакистан? Нам нужен один килограмм!
(ответить)
Так как Пакистан мусульманская страна, я так понимаю аснл там не появится.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий