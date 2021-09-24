В Пакистане могут появиться двойники клубов Премьер-Лиги

Клубы Премьер-Лиги готовы создать своих двойников в Футбольной лиге Пакистана (Pakistan Football League).

Весной следующего года в Пакистане будет запущена первая профессиональная лига, где будут выступать команды из городов Карачи, Лахор, Кветта, Исламабад, Пешавар и Мултан.



Как стало известно Daily Mail, как раз с этими шестью командами и ведут переговоры представители Премьер-Лиги, включая один клуб "большой шестерки", о выстраивании партнерских отношений.



Если все получится, то в PFL появятся команды с теми же названиями и цветами, что и их визави в Премьер-Лиге.



Стоит отметить, что официальным послом FPL выступает экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, заключивший трехлетний контракт с пакистанцами.



"Пакистанский футбол обладает огромным потенциалом, и я буду рад разглядеть пока невыявленные таланты в стране с населением в 220 миллионов человек".



"Я предвкушаю перекрестное продвижение и развитие футбола Великобритании и Пакистана через первую лигу по модели франшизы", — сообщил Оуэн.