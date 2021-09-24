"Ливерпуль" не будет участвовать в испытании стоячих трибун

Энфилд "Ливерпуль" не будет участвовать в испытании стоячих трибун во второй половине этого сезона.

На текущей неделе английский футбол сделал большой шаг к снятию 25-летнего запрета на стоячие трибуны в двух высших дивизионах страны.

Управление о безопасности спортивных площадок (SGSA) объявило о сборе заявок от клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа для пилотных испытаний стоячих трибун в период с 1 января и до окончания сезона 2021/22.

Однако The Independent утверждает, что "Ливерпуль" воздержится от испытаний и примет решение о создании полноценного стоячего сектора на "Энфилде" в конце сезона, изучив опыт коллег.

Стоит отметить, что перед стартом сезона "красные" уже оснастили 1,800 мест на своем стадионе перилами. Это позволяет фанатам кратковременно подниматься из сидячего положения на ноги в ключевые моменты матча, делая это безопасно.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 641

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Последние комментарии:




  1. danny949494 24.09.2021 10:48 # danny949494
    И вообще там надо мусорный полигон сделать.
    Больше пользы будет.

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  2. ilovemanutd 24.09.2021 10:21 # ilovemanutd
    Зато будет участвовать в испытании стоячих ху*в ))))))))))0)

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  3. liverbro 24.09.2021 10:12 # liverbro
    сруманк конечно еще та мразь.почему его не банят за эти комменты?!его позорные переписки ни в какие ворота не лезут.мижухло-ПРОСНИСЬ!

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  4. tursa 24.09.2021 10:07 # tursa
    главное чтобы правильно расчитывали количество мест
    в принципе сетки перед полем больше нет, так что всегда можно выбежать на поле

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  5. true-manc 24.09.2021 10:03 # true-manc
    Решили не повторять Хиллсборо. Жалко(((

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