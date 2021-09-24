"Ливерпуль" не будет участвовать в испытании стоячих трибун во второй половине этого сезона.

На текущей неделе английский футбол сделал большой шаг к снятию 25-летнего запрета на стоячие трибуны в двух высших дивизионах страны.



Управление о безопасности спортивных площадок (SGSA) объявило о сборе заявок от клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа для пилотных испытаний стоячих трибун в период с 1 января и до окончания сезона 2021/22.



Однако The Independent утверждает, что "Ливерпуль" воздержится от испытаний и примет решение о создании полноценного стоячего сектора на "Энфилде" в конце сезона, изучив опыт коллег.



Стоит отметить, что перед стартом сезона "красные" уже оснастили 1,800 мест на своем стадионе перилами. Это позволяет фанатам кратковременно подниматься из сидячего положения на ноги в ключевые моменты матча, делая это безопасно.