"Ливерпуль" не будет участвовать в испытании стоячих трибун
"Ливерпуль" не будет участвовать в испытании стоячих трибун во второй половине этого сезона.
На текущей неделе английский футбол сделал большой шаг к снятию 25-летнего запрета на стоячие трибуны в двух высших дивизионах страны.
Управление о безопасности спортивных площадок (SGSA) объявило о сборе заявок от клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа для пилотных испытаний стоячих трибун в период с 1 января и до окончания сезона 2021/22.
Однако The Independent утверждает, что "Ливерпуль" воздержится от испытаний и примет решение о создании полноценного стоячего сектора на "Энфилде" в конце сезона, изучив опыт коллег.
Стоит отметить, что перед стартом сезона "красные" уже оснастили 1,800 мест на своем стадионе перилами. Это позволяет фанатам кратковременно подниматься из сидячего положения на ноги в ключевые моменты матча, делая это безопасно.
24.09.2021 10:00
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Последние комментарии:
И вообще там надо мусорный полигон сделать.
Больше пользы будет.
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Зато будет участвовать в испытании стоячих ху*в ))))))))))0)
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сруманк конечно еще та мразь.почему его не банят за эти комменты?!его позорные переписки ни в какие ворота не лезут.мижухло-ПРОСНИСЬ!
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главное чтобы правильно расчитывали количество мест
в принципе сетки перед полем больше нет, так что всегда можно выбежать на поле
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Решили не повторять Хиллсборо. Жалко(((
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