"Юнайтед" установил контакт с Усманом Дембеле
"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с представителями нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.
По информации El Nacional, "Юнайтед" задумывался о приобретении Дембеле еще в прошлом году. Следующим летом у Усмана истекает контракт с "Барселоной", в связи с чем "красные дьяволы" возобновили интерес к игроку.
Утверждается, что "Юнайтед" уже сделал запрос насчет Дембеле, чья карьера на "Ноу Камп" оказалась омрачена различными травмами — одна из таких травм помешала "Барселоне" продать Усмана минувшим летом.
В 2017 году Дембеле обошелся "Барселоне" в 96 миллионов фунтов плюс бонусы, поэтому каталонский клуб не хочет терять 24-летнего француза бесплатно, однако интерес со стороны может помешать согласованию нового контракта.
Помимо "дьяволов", интерес к Дембеле также проявляет "Манчестер Сити", который видит в Усмане замену для переживающего спад Рахима Стерлинга.
24.09.2021 09:00
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Так и пытаются спихнуть это дно в апл, агент видимо всех знакомых просит что-то придумать и написать, барсе давно уже пора слить его в бундес и считать убытки
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Бляя т им всё мало! Санчо пусть наигрывают... а то пока вообще проблеска нету
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Зачем стеклотара понадобилась?
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У нас уже есть второй Балотелли в лице Погба. Зачем нам еще один?
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