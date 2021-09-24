"Юнайтед" установил контакт с Усманом Дембеле

"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с представителями нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

По информации El Nacional, "Юнайтед" задумывался о приобретении Дембеле еще в прошлом году. Следующим летом у Усмана истекает контракт с "Барселоной", в связи с чем "красные дьяволы" возобновили интерес к игроку.



Утверждается, что "Юнайтед" уже сделал запрос насчет Дембеле, чья карьера на "Ноу Камп" оказалась омрачена различными травмами — одна из таких травм помешала "Барселоне" продать Усмана минувшим летом.



В 2017 году Дембеле обошелся "Барселоне" в 96 миллионов фунтов плюс бонусы, поэтому каталонский клуб не хочет терять 24-летнего француза бесплатно, однако интерес со стороны может помешать согласованию нового контракта.



Помимо "дьяволов", интерес к Дембеле также проявляет "Манчестер Сити", который видит в Усмане замену для переживающего спад Рахима Стерлинга.