"Юнайтед" установил контакт с Усманом Дембеле

Усман Дембеле "Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с представителями нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

По информации El Nacional, "Юнайтед" задумывался о приобретении Дембеле еще в прошлом году. Следующим летом у Усмана истекает контракт с "Барселоной", в связи с чем "красные дьяволы" возобновили интерес к игроку.

Утверждается, что "Юнайтед" уже сделал запрос насчет Дембеле, чья карьера на "Ноу Камп" оказалась омрачена различными травмами — одна из таких травм помешала "Барселоне" продать Усмана минувшим летом.

В 2017 году Дембеле обошелся "Барселоне" в 96 миллионов фунтов плюс бонусы, поэтому каталонский клуб не хочет терять 24-летнего француза бесплатно, однако интерес со стороны может помешать согласованию нового контракта.

Помимо "дьяволов", интерес к Дембеле также проявляет "Манчестер Сити", который видит в Усмане замену для переживающего спад Рахима Стерлинга.


Метки Барселона, Дембеле, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 09:00

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  1. tursa 24.09.2021 09:51 # tursa
    Так и пытаются спихнуть это дно в апл, агент видимо всех знакомых просит что-то придумать и написать, барсе давно уже пора слить его в бундес и считать убытки

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  2. chelsiukpro 24.09.2021 09:25 # chelsiukpro
    Бляя т им всё мало! Санчо пусть наигрывают... а то пока вообще проблеска нету

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  3. red-devil-4ever 24.09.2021 09:21 # red-devil-4ever
    Зачем стеклотара понадобилась?

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  4. empry 24.09.2021 09:02 # empry
    У нас уже есть второй Балотелли в лице Погба. Зачем нам еще один?

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