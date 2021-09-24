Рэшфорд планирует вернуться к матчу с "Ливерпулем"

Маркус Рэшфорд и Виргил Ван Дейк Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд планирует вернуться на футбольное поле к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 24 октября.

Напомним, в начале августа Рэшфорд перенес операцию на плече, которое беспокоило его аж с ноября прошлого года.

Изначально доктора отводили около трех месяцев на восстановление Маркуса, однако Daily Star стало известно, что 23-летний игрок сборной Англии идет на поправку с опережением графика.

Сразу после международного перерыва в октябре "Юнайтед" предстоит сыграть с "Лестером" в Премьер-Лиге и "Аталантой" в Лиге Чемпионов, и при идеальном раскладе Рэшфорд может получить несколько минут в этих матчах.

Но сам Маркус ставит перед собой цель набрать форму к 24 октября, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", с которым "красные дьяволы" в данный момент имеют равное количество очков.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2021 08:00

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  1. eugeneunited 24.09.2021 08:24 # eugeneunited
    С нетерпением ждём. Хотелось бы посмотреть на фланги Рэш и Санчо, а в нападении Рон.

    (ответить)

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