Рэшфорд планирует вернуться к матчу с "Ливерпулем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд планирует вернуться на футбольное поле к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 24 октября.

Напомним, в начале августа Рэшфорд перенес операцию на плече, которое беспокоило его аж с ноября прошлого года.



Изначально доктора отводили около трех месяцев на восстановление Маркуса, однако Daily Star стало известно, что 23-летний игрок сборной Англии идет на поправку с опережением графика.



Сразу после международного перерыва в октябре "Юнайтед" предстоит сыграть с "Лестером" в Премьер-Лиге и "Аталантой" в Лиге Чемпионов, и при идеальном раскладе Рэшфорд может получить несколько минут в этих матчах.



Но сам Маркус ставит перед собой цель набрать форму к 24 октября, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", с которым "красные дьяволы" в данный момент имеют равное количество очков.