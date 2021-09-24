PAI Capital отказалась от покупки "Вест Хэма"

Инвестиционная компания PAI Capital объявила, что больше не будет пытаться купить "Вест Хэм".

Еще минувшим летом стало известно, что совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Голд и Дэвид Салливан отклонили предложение PAI Capital в 400 миллионов фунтов о покупке клуба.



Потенциальный инвестор развернул мощную кампанию, заручившись поддержкой бывших игроков "Вест Хэма" Рио и Антона Фердинандов и пообещав выкупить Лондонский стадион в собственность.



После первого отказа PAI Capital, возглавляемая азербайджанцем Насибом Пириевым, сделала второе предложение, но ответ Голда и Салливана остался прежним.



В опубликованном сегодня заявлении PAI Capital добавляет, что компания более не будет пытаться купить "молотобойцев".