"Ливерпуль" вступил в борьбу за Холанда
"Ливерпуль" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.
Минувшим летом "Боруссии" удалось сохранить Холанда, несмотря на интерес к Эрлингу со стороны топ-клубов вроде "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Барселоны".
Однако отъезд Холанда из Дортмунда следующим летом выглядит почти неизбежным. Ввиду особенности своего контракта, с конца июня Эрлинг становится доступен для трансфера за фиксированную сумму в 90 миллионов евро (77 млн. фунтов).
"Конечно, это будет сложно (сохранить Холанда следующим летом). Однако я не говорю, что это совершенно невозможно. Мы сделаем все возможное, чтобы наши лучшие игроки остались с нами на будущее", — заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке газете Welt am Sonntag.
Минувшим летом "Челси" и "Юнайтед" все-таки обзавелись бомбардирами топ-уровня, заполучив Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду, соответственно. "Сити" в свою очередь больше тяготеет к Харри Кейну и может возобновить интерес к нападающему "Тоттенхэма" в 2022 году.
Однако Холанд все равно может приехать в Премьер-Лигу — серьезную конкуренцию испанским грандам в борьбе за 21-летнего норвежца готов составить "Ливерпуль", как утверждает Mundo Deportivo.
К концу этого сезона Мохамеду Салаху, Садио Мане и Роберто Фирмино будет уже по 30 лет, поэтому желание главного тренера "красных" Юргена Клоппа омолодить линию нападения выглядит вполне логичным.
Добавим, после перехода в "Боруссию" из "Ред Булл" в январе 2020 Холанд забил 68 голов в 67 матчах во всех соревнованиях.
24.09.2021 06:00
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Последние комментарии:
новость ради новости
реальность такова что Холланда не будет в ЛФК и причина не в сумме отступных, если прижмет то заплатят за трансфер, а основная причина это запросы.... отчасти игрока и самое главное агента, вот кто будет выжимать все соки и раскручивать по полной, и даже если клуб согласится на все условия, то пройдет 1-2 года и начнется свистопляска по новой мол надо приплатить, заскучал, еще что нибудь, чтобы вынудить еще занести агенту и игроку за лояльность, лишь бы не убежал игрок в условные Реал/МС/Псж, повторение "а-ля Погба" нахер не нужно клубу
поэтому остается лишь восхищаться статистикой игрока и не более
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Есть чуйка, что как раз таки может перейти...
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Грустно быть колбасником.
Вот уже сентябрь 2021, все матчи идут по графику, на стадионах полные трибуны и ничего не напоминает о том, что когда-то какой-то китаец че-то там съел, все сидели без футбола, а по телевизору подкладывали звуковую дорожку в трансляциях.
И вот ты встречаешь колбасника и спрашиваешь: слушай, вот был же сезон где вы лидировали с огромным отрывом, там оставалось всего 2 матча до чемпионства, что с ним случилось?
А колбасник ничего не ответит. Он возьмет вонючую селедку, украденную у пьяного грузчика в порту и убежит плакать в угол. Ведь он ждал 30 лет, клуб лидировал, а выиграл по телевизору в июле и потом без зрителей вручили кубок.
И сейчас все эти зрители на трибунах словно смеются в лицо колбасе ВАХААХАХАХАХА.
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Губа не дура)
Ливерпуль радуется продлению контрактов с нынешними игроками, а тут им Холланда подавай )
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балабольство, хватит постить всякую дичь...
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так массовка и не больше, с этими жмотами Холланд Ливерпулю не светит НИКОГДА!!!
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Не смешите мои тапочки. Портовым обрыганам Холанд не светит.
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