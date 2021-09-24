"Ливерпуль" вступил в борьбу за Холанда

"Ливерпуль" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.

Минувшим летом "Боруссии" удалось сохранить Холанда, несмотря на интерес к Эрлингу со стороны топ-клубов вроде "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Барселоны".



Однако отъезд Холанда из Дортмунда следующим летом выглядит почти неизбежным. Ввиду особенности своего контракта, с конца июня Эрлинг становится доступен для трансфера за фиксированную сумму в 90 миллионов евро (77 млн. фунтов).



"Конечно, это будет сложно (сохранить Холанда следующим летом). Однако я не говорю, что это совершенно невозможно. Мы сделаем все возможное, чтобы наши лучшие игроки остались с нами на будущее", — заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке газете Welt am Sonntag.



Минувшим летом "Челси" и "Юнайтед" все-таки обзавелись бомбардирами топ-уровня, заполучив Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду, соответственно. "Сити" в свою очередь больше тяготеет к Харри Кейну и может возобновить интерес к нападающему "Тоттенхэма" в 2022 году.



Однако Холанд все равно может приехать в Премьер-Лигу — серьезную конкуренцию испанским грандам в борьбе за 21-летнего норвежца готов составить "Ливерпуль", как утверждает Mundo Deportivo.



К концу этого сезона Мохамеду Салаху, Садио Мане и Роберто Фирмино будет уже по 30 лет, поэтому желание главного тренера "красных" Юргена Клоппа омолодить линию нападения выглядит вполне логичным.



Добавим, после перехода в "Боруссию" из "Ред Булл" в январе 2020 Холанд забил 68 голов в 67 матчах во всех соревнованиях.