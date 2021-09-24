Леон Бэйли пропустит минимум три недели
Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли пропустит минимум три недели с растяжением мышцы бедра.
Бэйли эффектно появился на замену в субботнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона", за 21 сыгранную минуту забив гол и отдав результативную передачу.
В этом же матче, выигранном "вилланами" 3:0, Леону потребовалась обратная замена из-за полученной травмы, и теперь 24-летний ямаец не поможет команде Дина Смита против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу и против "Тоттенхэма" 3 октября.
Как сообщает BBC, на "Вилла Парк" надеются, что Бэйли поправится к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 16 октября.
24.09.2021 00:05
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