Правительство хочет убрать логотипы букмекерских контор с футболок клубов

Британское правительство собирается запретить футбольным клубам размещать спереди своих игровых футболок логотипы букмекерских контор.

Соответствующий запрет может быть введен уже зимой, сообщает Daily Mail. Это затронуло бы девять клубов из Премьер-Лиги и шесть из Чемпионшипа, чьи контракты с букмекерскими конторами суммарно приносят им около 100 миллионов фунтов за сезон.



Также обсуждается идея о запрете на размещение рекламы букмекерских контор на стадионных щитах и в телевизионном эфире, но вероятность этого мала.



В данный момент 19 из 20 клубов Премьер-Лиги, а также 15 из Чемпионшипа тем или иным образом сотрудничают с букмекерскими конторами.



