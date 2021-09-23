Галлас не понимает, почему "Арсенал" потратил 50 млн. фунтов на Уайта

Бен Уайт Экс-игрок "Арсенала" Вильям Галлас считает, что лондонский клуб переплатил за защитника Бена Уайта минувшим летом.

Проведя всего один сезон на уровне Премьер-Лиги, минувшим летом Уайт перебрался из "Брайтона" в "Арсенал" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.

Одновременно с этим "Манчестер Юнайтед" приобрел титулованного Рафаэля Варана у "Реала" за 36 млн. фунтов плюс бонусы, что вызывает недоумение у Галласа.

"Мне сложно понять, почему "Арсенал" потратил 50 миллионов фунтов на игрока, который толком себя еще не проявил на высшем уровне, в то время как "Манчестер Юнайтед" покупает примерно за 40 миллионов фунтов Варана".

"Вы должны объяснить мне, как это возможно. Может быть, свою роль сыграло то, что Бен Уайт — англичанин".

"Варан — игрок другого уровня, нежели Бен Уайт. Бен Уайт все еще молод. Как я уже сказал, он пока ничего не доказал. Как можно просить за него 50 миллионов фунтов?"

"Я уважаю его, хотя и не знаю его. Я уважаю его и надеюсь, он станет отличным игроком, но он пока ничего не доказал. Прошу меня простить, но Бена Уайта и Варана нельзя сравнивать".

"Дело не в том, что он тоже француз. Он пришел из "Реала". Он пришел не из "Брайтона", при всем уважении к ним", — цитирует Галласа Daily Mail.


Метки Арсенал, Галлас, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 836

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Последние комментарии:




  1. hunter022 23.09.2021 22:59 # hunter022
    Варан пришел доигрывать а Уайт в начале своей карьеры

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  2. gameboy 23.09.2021 22:36 # gameboy
    Давайте ещё позовём тех долбоебов которые кричали что за Ван Дейка переплатили. Даже про донного Шоу уже молчат, он отбил свои бабки к 2021 году наконец-то)

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  3. mixmaster 23.09.2021 22:35 # mixmaster
    таковы цены на бритов в апл

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  4. arsa-men 23.09.2021 22:10 # arsa-men
    Всё так. Только вот игрок уровня Варана не пойдет в нынешний Арсенал.

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