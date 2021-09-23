Галлас не понимает, почему "Арсенал" потратил 50 млн. фунтов на Уайта

Экс-игрок "Арсенала" Вильям Галлас считает, что лондонский клуб переплатил за защитника Бена Уайта минувшим летом.

Проведя всего один сезон на уровне Премьер-Лиги, минувшим летом Уайт перебрался из "Брайтона" в "Арсенал" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



Одновременно с этим "Манчестер Юнайтед" приобрел титулованного Рафаэля Варана у "Реала" за 36 млн. фунтов плюс бонусы, что вызывает недоумение у Галласа.



"Мне сложно понять, почему "Арсенал" потратил 50 миллионов фунтов на игрока, который толком себя еще не проявил на высшем уровне, в то время как "Манчестер Юнайтед" покупает примерно за 40 миллионов фунтов Варана".



"Вы должны объяснить мне, как это возможно. Может быть, свою роль сыграло то, что Бен Уайт — англичанин".



"Варан — игрок другого уровня, нежели Бен Уайт. Бен Уайт все еще молод. Как я уже сказал, он пока ничего не доказал. Как можно просить за него 50 миллионов фунтов?"



"Я уважаю его, хотя и не знаю его. Я уважаю его и надеюсь, он станет отличным игроком, но он пока ничего не доказал. Прошу меня простить, но Бена Уайта и Варана нельзя сравнивать".



"Дело не в том, что он тоже француз. Он пришел из "Реала". Он пришел не из "Брайтона", при всем уважении к ним", — цитирует Галласа Daily Mail.