Полузащитник Наби Кейта откажется от нового контракта с "Ливерпулем", если главный тренер Юрген Клопп не начнет использовать его более регулярно.

Кейта выходил в стартовом "Ливерпуля" только на два из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, но ни тот, ни другой не доиграл до конца.



В прошлом месяце агент Наби даже публично раскритиковал Клоппа, который обделил 26-летнего гвинейца доверием в пока что самом важном для "красных" матче этого сезона — против "Челси".



Как утверждает Bild, в текущей ситуации Кейта не представляет себе продление сотрудничества с "Ливерпулем". Одновременно все стороны понимают, что этот сезон — учитывая уход Джорджиньо Вейналдума и тяжелую травму Харви Эллиотта — будет определяющим для Наби на "Энфилде".



Добавим, после окончания этого сезона от действующего контракта экс-игрока "РБ Лейпциг" останется только 12 месяцев.