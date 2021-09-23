Кейта откажется от нового контракта с "Ливерпулем"
Полузащитник Наби Кейта откажется от нового контракта с "Ливерпулем", если главный тренер Юрген Клопп не начнет использовать его более регулярно.
Кейта выходил в стартовом "Ливерпуля" только на два из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, но ни тот, ни другой не доиграл до конца.
В прошлом месяце агент Наби даже публично раскритиковал Клоппа, который обделил 26-летнего гвинейца доверием в пока что самом важном для "красных" матче этого сезона — против "Челси".
Как утверждает Bild, в текущей ситуации Кейта не представляет себе продление сотрудничества с "Ливерпулем". Одновременно все стороны понимают, что этот сезон — учитывая уход Джорджиньо Вейналдума и тяжелую травму Харви Эллиотта — будет определяющим для Наби на "Энфилде".
Добавим, после окончания этого сезона от действующего контракта экс-игрока "РБ Лейпциг" останется только 12 месяцев.
23.09.2021 21:00
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Ой зaeбись.
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Кейта,Жопа - 135 млн
Канте , Жоржиньо, Ковачич - 115 млн
Боже храни БИЗНЕСКАРСИ
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Очередная какуля в ротик всем скузнявым дуралеям)
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