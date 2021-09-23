Вернер объяснил, почему не стал бить пенальти против "Виллы"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер объяснил, почему не принял участия в серии послематчевых пенальти против "Астон Виллы" в Кубке Лиги.

Накануне 25-летний Вернер забил свой первый гол за клуб в этом сезоне, головой замкнув подачу Риса Джеймса.



"Вилле" удалось ответить своим голом, переведя игру к серии пенальти, где нервы крепче оказались у "синих" — 4:3. Ромелу Лукаку, Мейсон Маунт, Росс Баркли и Джеймс свои попытки реализовали, и лишь Бен Чилуэлл пробил в перекладину.



Вернер же к 11-метровой отметке даже не подошел, но на то у него была уважительная причина.



"Во-первых, я испытывал боль в икре и не мог подойти к точке. Когда у тебя есть здоровые игроки на поле, то лучше, чтобы они исполняли удар, нежели я в таком состоянии", — цитирует Вернера The Independent.