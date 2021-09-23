Нагельсманн ничего не знает об интересе "Баварии" к Рюдигеру

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн выразил удивление по поводу слухов об интересе своего клуба к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

Сегодня утром издание Goal заявило, что "Бавария" уже вступила в переговоры с братом и агентом Рюдигера, намереваясь подписать Антонио свободным агентом следующим летом.



Ранее Нагельсманн признавался в симпатиях к Рюдигеру и выражал свое восхищение формой Антонио при Томасе Тухеле, однако Юлиан не обсуждал эту трансферную цель со своим спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.



"Я не разговаривал об этом с Браззо, а если бы и разговаривал, то не признался бы вам".



"Я едва прочитал об этом в медиа, как и вы. Я должен посмотреть, когда истекает его контракт, а затем посчитаю деньги в своем бумажнике", — цитирует Нагельсманна Daily Mirror.