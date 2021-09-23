"Реал" хочет купить Александер-Арнольда

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал большой трансферной целью для "Реала" на следующее лето.

Заключив с "Ливерпулем" новый контракт минувшим летом, Александер-Арнольд в отличной форме начал новый сезон. Трент отдал две результативные передачи в четырех матчах, окончательно преодолев тот спад, который у него случился в прошлой кампании.



Если верить El Nacional, теперь Александер-Арнольд стал "приоритетной целью" для "Реала", чей главный тренер Карло Анчелотти лично настаивает на приобретении 22-летнего англичанина.



В данный момент Анчелотти обладает лишь Дани Карвахалем справа в обороне и считает, что эта позиция нуждается в "срочном усилении".



Анчелотти и его президент Флорентино Перес понимают, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп "пойдет войной" ради сохранения Александер-Арнольда, однако это не останавливает "Реал".



Также сообщается, что в качестве альтернативы Тренту "Реал" рассматривает Ашрафа Хакими, который лишь минувшим летом перешел в ПСЖ из "Интера".