"Реал" хочет купить Александер-Арнольда
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал большой трансферной целью для "Реала" на следующее лето.
Заключив с "Ливерпулем" новый контракт минувшим летом, Александер-Арнольд в отличной форме начал новый сезон. Трент отдал две результативные передачи в четырех матчах, окончательно преодолев тот спад, который у него случился в прошлой кампании.
Если верить El Nacional, теперь Александер-Арнольд стал "приоритетной целью" для "Реала", чей главный тренер Карло Анчелотти лично настаивает на приобретении 22-летнего англичанина.
В данный момент Анчелотти обладает лишь Дани Карвахалем справа в обороне и считает, что эта позиция нуждается в "срочном усилении".
Анчелотти и его президент Флорентино Перес понимают, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп "пойдет войной" ради сохранения Александер-Арнольда, однако это не останавливает "Реал".
Также сообщается, что в качестве альтернативы Тренту "Реал" рассматривает Ашрафа Хакими, который лишь минувшим летом перешел в ПСЖ из "Интера".
23.09.2021 17:00
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100+ можно срубить на нем - хороший ход.
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Я с трудом простил ФСГ уход Аггера... Но это я им точно не прощу.
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Что за сказки)
Все прекрасно знают, что Трент до конца карьеры в Ливерпуле и он станет кэпом в будущем.
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