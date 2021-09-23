"Реал" хочет купить Александер-Арнольда

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал большой трансферной целью для "Реала" на следующее лето.

Заключив с "Ливерпулем" новый контракт минувшим летом, Александер-Арнольд в отличной форме начал новый сезон. Трент отдал две результативные передачи в четырех матчах, окончательно преодолев тот спад, который у него случился в прошлой кампании.

Если верить El Nacional, теперь Александер-Арнольд стал "приоритетной целью" для "Реала", чей главный тренер Карло Анчелотти лично настаивает на приобретении 22-летнего англичанина.

В данный момент Анчелотти обладает лишь Дани Карвахалем справа в обороне и считает, что эта позиция нуждается в "срочном усилении".

Анчелотти и его президент Флорентино Перес понимают, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп "пойдет войной" ради сохранения Александер-Арнольда, однако это не останавливает "Реал".

Также сообщается, что в качестве альтернативы Тренту "Реал" рассматривает Ашрафа Хакими, который лишь минувшим летом перешел в ПСЖ из "Интера".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 17:00

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  1. alexomck 23.09.2021 17:03 # alexomck
    100+ можно срубить на нем - хороший ход.

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  2. bmw-e34 23.09.2021 17:03 # bmw-e34
    Я с трудом простил ФСГ уход Аггера... Но это я им точно не прощу.

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  3. recyjoed 23.09.2021 17:01 # recyjoed
    Что за сказки)
    Все прекрасно знают, что Трент до конца карьеры в Ливерпуле и он станет кэпом в будущем.

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