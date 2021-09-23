Артета предвкушает дерби Северного Лондона
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда готова к "самому особенному матчу" в сезоне.
Одержав две победы подряд в Премьер-Лиге, а также разгромив "Уимблдон" в Кубке Лиги накануне (3:0), теперь "Арсенал" может сосредоточиться на дерби против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.
Последние результаты вселяют в Артету уверенность, а в отсутствие еврокубков дерби Северного Лондона становится еще более важным матчем для "канониров".
"Это будет невероятно. Это самый особенный матч в нашем сезоне, и он будет сыгран на нашем стадионе перед нашими болельщиками, поэтому мы будем готовы и подготовлены. Мы предвкушаем этот матч".
"Это настоящее дерби, по-настоящему тяжелый матч двух команд топ-уровня, жаждущих одержать победу. Это будет большая битва. Но мы в хорошем настроении, мы не пропускаем, а также начали больше забивать", — цитирует Артету Football.London.
23.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Такое же дерби как вест хэм кристал пэлас
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двух команд топ-уровня
Источник: http://fapl.ru/posts/88518/?c=1
ахахахахаха
даже сульшер так не выебывается
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Да вые6ут вас, гейгуннеров, как обычно.
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обьясните ему что топ это верх а не 7 и 13 место
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Доминатор собрался доминировать
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Это настоящее дерби, по-настоящему тяжелый матч двух команд топ-уровня
КОГДА ЭТО БЫЛО ТОП!
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