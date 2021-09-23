Артета предвкушает дерби Северного Лондона

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда готова к "самому особенному матчу" в сезоне.

Одержав две победы подряд в Премьер-Лиге, а также разгромив "Уимблдон" в Кубке Лиги накануне (3:0), теперь "Арсенал" может сосредоточиться на дерби против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.

Последние результаты вселяют в Артету уверенность, а в отсутствие еврокубков дерби Северного Лондона становится еще более важным матчем для "канониров".

"Это будет невероятно. Это самый особенный матч в нашем сезоне, и он будет сыгран на нашем стадионе перед нашими болельщиками, поэтому мы будем готовы и подготовлены. Мы предвкушаем этот матч".

"Это настоящее дерби, по-настоящему тяжелый матч двух команд топ-уровня, жаждущих одержать победу. Это будет большая битва. Но мы в хорошем настроении, мы не пропускаем, а также начали больше забивать", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 768

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Последние комментарии:




  1. tursa 23.09.2021 16:47 # tursa
    Такое же дерби как вест хэм кристал пэлас

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  2. superperez101 23.09.2021 16:36 # superperez101
    двух команд топ-уровня

    Источник: http://fapl.ru/posts/88518/?c=1

    ахахахахаха
    даже сульшер так не выебывается

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  3. chelsea88 23.09.2021 16:21 # chelsea88
    Да вые6ут вас, гейгуннеров, как обычно.

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  4. yxaxaxaxaxa 23.09.2021 16:13 # yxaxaxaxaxa
    обьясните ему что топ это верх а не 7 и 13 место

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  5. unclearness 23.09.2021 16:11 # unclearness
    Доминатор собрался доминировать

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  6. chelsiukpro 23.09.2021 16:01 # chelsiukpro
    Это настоящее дерби, по-настоящему тяжелый матч двух команд топ-уровня

    КОГДА ЭТО БЫЛО ТОП!

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