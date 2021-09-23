Артета предвкушает дерби Северного Лондона

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда готова к "самому особенному матчу" в сезоне.

Одержав две победы подряд в Премьер-Лиге, а также разгромив "Уимблдон" в Кубке Лиги накануне (3:0), теперь "Арсенал" может сосредоточиться на дерби против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.



Последние результаты вселяют в Артету уверенность, а в отсутствие еврокубков дерби Северного Лондона становится еще более важным матчем для "канониров".



"Это будет невероятно. Это самый особенный матч в нашем сезоне, и он будет сыгран на нашем стадионе перед нашими болельщиками, поэтому мы будем готовы и подготовлены. Мы предвкушаем этот матч".



"Это настоящее дерби, по-настоящему тяжелый матч двух команд топ-уровня, жаждущих одержать победу. Это будет большая битва. Но мы в хорошем настроении, мы не пропускаем, а также начали больше забивать", — цитирует Артету Football.London.