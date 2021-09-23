Уилшир пожаловался на предвзятое отношение клубов
Полузащитник Джек Уилшир пожаловался на предвзятое отношение со стороны клубов.
За последнее время 29-летний Уилшир несколько раз говорил о том, что не вызывает интереса у других клубов, которых отпугивает его внушительная история травм.
Однако экс-игрок "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" убежден, что его прежние проблемы со здоровьем остались позади.
"Думаю, это предвзятое отношение. Я почувствовал это со стороны нескольких клубов: "Отличный игрок, но ходячая травма, которая вот-вот случится". На самом же деле последний раз я был травмирован еще до карантина, да и то повреждение не было серьезным. Я тренировался каждый день".
"Это разочаровывает, а также может сломить твой дух... Особенно когда ты тренируешься сам по себе. Ты должен бегать, а это так тяжело и утомительно, что ты спрашиваешь себя: "Зачем я это делаю? Зачем я напрягаю себя каждый день в ожидании шанса, когда сталкиваюсь лишь с таким отношением?" В том числе и поэтому я отправился в Италию. Это было как новое начало для меня без этой предвзятости. Это почти как новая глава", — цитирует Уилшира The Telegraph.
23.09.2021 15:00
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Последние комментарии:
какое ещё предвзятое отноние, чел играет пару матчей и потом лечится 3 месяца, потом набирает форму и снова в лазарет..
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Все, все ссут на гейгуннеров)
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хорошо что он белый, а то сейчас бы орал что это все из-за цвета кожи
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Футбол бизнес, там нет личностей, а лишь активы, риски и прибыль.
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