Уилшир пожаловался на предвзятое отношение клубов

Джек Уилшир Полузащитник Джек Уилшир пожаловался на предвзятое отношение со стороны клубов.

За последнее время 29-летний Уилшир несколько раз говорил о том, что не вызывает интереса у других клубов, которых отпугивает его внушительная история травм.

Однако экс-игрок "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" убежден, что его прежние проблемы со здоровьем остались позади.

"Думаю, это предвзятое отношение. Я почувствовал это со стороны нескольких клубов: "Отличный игрок, но ходячая травма, которая вот-вот случится". На самом же деле последний раз я был травмирован еще до карантина, да и то повреждение не было серьезным. Я тренировался каждый день".

"Это разочаровывает, а также может сломить твой дух... Особенно когда ты тренируешься сам по себе. Ты должен бегать, а это так тяжело и утомительно, что ты спрашиваешь себя: "Зачем я это делаю? Зачем я напрягаю себя каждый день в ожидании шанса, когда сталкиваюсь лишь с таким отношением?" В том числе и поэтому я отправился в Италию. Это было как новое начало для меня без этой предвзятости. Это почти как новая глава", — цитирует Уилшира The Telegraph.


Метки травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 15:00

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  1. h22o 23.09.2021 15:22 # h22o
    какое ещё предвзятое отноние, чел играет пару матчей и потом лечится 3 месяца, потом набирает форму и снова в лазарет..

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  2. chelsea88 23.09.2021 15:08 # chelsea88
    Все, все ссут на гейгуннеров)

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  3. tursa 23.09.2021 15:08 # tursa
    хорошо что он белый, а то сейчас бы орал что это все из-за цвета кожи

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  4. iskander8sg 23.09.2021 15:06 # iskander8sg
    Футбол бизнес, там нет личностей, а лишь активы, риски и прибыль.

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