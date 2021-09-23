Тухель нацелен на победу в Кубке Лиги

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нацелен на победу в Кубке Лиги.

Накануне "Челси" взял старт в Кубке Лиги, только в серии послематчевых пенальти вырвав победу у "Астон Виллы" и пробившись в 1/8 финала.



Кубок Лиги видится низшим из приоритетов "синих", но это все равно трофей, который Тухель хочет выиграть.



"Ради этого мы здесь. Мы здесь, чтобы побеждать. Этот клуб заточен на победы, это в ДНК клуба".



"Мы хотим сражаться за победу, и это то, к чему мы, тренеры и команда, стремимся. Поэтому в каждом соревновании, где мы стартуем, мы хотим дойти до самого конца. В данном случае мы хотим достичь финала на "Уэмбли", — цитирует Тухеля Evening Standard.